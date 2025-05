Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak, Oroszországnak viszont annál inkább – véli Rácz András Oroszország-szakértő, aki szerint a magyar kormány szándékosan, a kárpátaljai magyarok érdekeivel is ellentétesen eszkalálja a konfliktust.","shortLead":"Az ukránok által elfogott magyar kémek olyan információkat gyűjthettek, amelyek Magyarországnak nem túl hasznosak...","id":"20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"3d7d0d60-6e88-4a51-abb4-311a31032240","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_racz-andras-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-oroszorszag-karpatalja","timestamp":"2025. május. 12. 08:11","title":"Rácz András a kémbotrányról: Kárpátalja légvédelméről az oroszoknak kell információ, nem Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5e492a-86b8-43a7-9c46-45e40d8d4163","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépést tesz meg a Tisza Párt elnöke, hogy kiálljon a nemzet egységéért.","shortLead":"Egymillió lépést tesz meg a Tisza Párt elnöke, hogy kiálljon a nemzet egységéért.","id":"20250512_magyar-peter-egymillio-lepes-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf5e492a-86b8-43a7-9c46-45e40d8d4163.jpg","index":0,"item":"bec931ae-09e1-44dd-bd36-cf76b603c7b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_magyar-peter-egymillio-lepes-magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 12. 16:00","title":"Magyar Péter elgyalogol Nagyváradra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isztambul lenne a helyszín az orosz elnök szerint. 