[{"available":true,"c_guid":"9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény szerint bármikor megvadítható és élvezetes kanyarvadászatra fogható. Teszten a magyar kéz által rajzolt CLE csúcsmodellje.","shortLead":"Alaphelyzetben egy meglepően komfortos és egész tágas sportkupé a 6 hengeres szívű Mercedes-AMG CLE 53, mely igény...","id":"20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9327c6eb-ac03-4a81-8cbd-95685337eeee.jpg","index":0,"item":"c5a7d56f-721d-4d41-a64b-673922f38690","keywords":null,"link":"/cegauto/20250510_skizofren-elmenygep-mercedes-amg-cle-53-sportkupe-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 10. 07:21","title":"Skizofrén élménygép: teszten a finoman kemény Mercedes-AMG CLE 53 sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c589b4d9-39e7-4966-965f-76b6ab011e31","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Felderítésre és támadásra is alkalmas lehet az a kínai drón, ami látszólag nem különösebben veszélyes – de ez csalóka. És nem is néz ki úgy, mint egy klasszikus drón.","shortLead":"Felderítésre és támadásra is alkalmas lehet az a kínai drón, ami látszólag nem különösebben veszélyes – de ez csalóka...","id":"20250509_kinai-kismeretu-dron-granatok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c589b4d9-39e7-4966-965f-76b6ab011e31.jpg","index":0,"item":"c5f0650c-d338-4dfd-8901-2ab318bbbf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_kinai-kismeretu-dron-granatok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 09. 11:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kávétermosz, és akkora is az új kínai drón, ami gránátokkal lepi meg az ellenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche 928-as.","shortLead":"Erős V8-as szívómotorral, kézi kapcsolású váltóval és hátsókerék-hajtással csábít vásárlásra ez az újszerű Porsche...","id":"20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58713c89-1b81-4a3e-9be8-ad55da5fceb7.jpg","index":0,"item":"d6bb9683-50cc-451a-a33d-6d0d128d46a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250511_40-eves-megis-szinte-vadonatuj-bukolampas-porsche-928-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 11. 07:21","title":"40 éves, mégis szinte vadonatúj bukólámpás Porsche vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különben az fog történni szerinte, mint a harmincas évek végén.","shortLead":"Különben az fog történni szerinte, mint a harmincas évek végén.","id":"20250510_Lazar-Janos-masodik-vilaghaboru-aldozatok-kampany-Ukrajna-EU-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"64155dd8-3f84-48ad-a626-961b1016d69e","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Lazar-Janos-masodik-vilaghaboru-aldozatok-kampany-Ukrajna-EU-csatlakozas","timestamp":"2025. május. 10. 08:32","title":"Lázár János a második világháború áldozatainak emlegetésével próbál szavazatokat gyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vásárlóként, ügyfélként számos munkahelyen tapasztalni, hogy zene szól a háttérben. Esetenként még irigyli is az ember az ott dolgozókat a kellemes hangulatért. Egy amerikai kutatás viszont arra az eredményre jutott, hogy a rosszul választott háttérzene kellemetlen következményekkel járhat az alkalmazottakra, így a vállalat egészére nézve is.","shortLead":"Vásárlóként, ügyfélként számos munkahelyen tapasztalni, hogy zene szól a háttérben. Esetenként még irigyli is az ember...","id":"20250509_hatterzene-hatasa-munkavallalokra-ceg-teljesitmenyere-feszultseg-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51eea3fe-a3a7-4158-bdd7-a952f8c95f91.jpg","index":0,"item":"e718a907-0507-41be-9cda-4e77819094e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_hatterzene-hatasa-munkavallalokra-ceg-teljesitmenyere-feszultseg-stressz","timestamp":"2025. május. 09. 12:03","title":"Háttérzene szól ott, ahol dolgozik? Na, az baj lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e4524c-e2f7-4ee9-b55c-0480fa79e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Ráhel egy áprilisban kötött adásvételi szerződés szerint kb. 320 millió forintért venne meg 120 hektárnyi földet Somogy megyében. A Telex által ismertetett hirdetmény szerint a 120 hektáron főleg szántó található, de akad erdő és legelő is a területen.","shortLead":"Orbán Ráhel egy áprilisban kötött adásvételi szerződés szerint kb. 320 millió forintért venne meg 120 hektárnyi földet...","id":"20250510_Ujabb-foldeket-venne-Orban-Rahel-Somogyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82e4524c-e2f7-4ee9-b55c-0480fa79e6bf.jpg","index":0,"item":"d0d73da0-e664-40df-b057-b912626c2311","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Ujabb-foldeket-venne-Orban-Rahel-Somogyban","timestamp":"2025. május. 10. 17:11","title":"Újabb földeket venne Orbán Ráhel Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee88a-2d3a-4dc7-b499-f58adf4745db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Épp ellenkezőleg, a választási szakértő szerint feltehetően az lehetett a cél, hogy a lehető legkevesebb figyelmet kapja a kellemetlen hír. „A Fidesz jó eséllyel megpróbálja majd életben tartani a minipártokat, például a bejutási küszöb csökkentésével vagy a listaállítás feltételeinek könnyítésével” – állítja a Political Capital szakértője, akinek a véleményét Gyurcsány Ferenc visszavonulásával kapcsolatban kérdeztük. Szerinte a két nagy tömbbel nem szimpatizálók bejuttathatnak még egy pártot az Országgyűlésbe a Mi Hazánk mellett, de ez várhatóan nem egy új baloldali formáció lesz. ","shortLead":"Épp ellenkezőleg, a választási szakértő szerint feltehetően az lehetett a cél, hogy a lehető legkevesebb figyelmet...","id":"20250509_laszlo-robert-elemzes-gyurcsany-ferenc-visszavonulasa-dk-valasztasi-rendszer-partrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07ee88a-2d3a-4dc7-b499-f58adf4745db.jpg","index":0,"item":"39b12d1b-65b6-4a14-ab70-476624168fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_laszlo-robert-elemzes-gyurcsany-ferenc-visszavonulasa-dk-valasztasi-rendszer-partrendszer","timestamp":"2025. május. 09. 13:00","title":"László Róbert szerint a Gyurcsány-bejelentést nem a Fidesz érdekében időzítették így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7c4931-9edf-40e9-a8ca-17cf069d4c70","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Az elmúlt években drasztikusan visszaszorult a sportolás közben bekövetkező szívhalál, miközben évtizedek óta stagnál a hirtelen szívleállás gyakorisága. Minek köszönhető ez a fordulat? Mekkora terhelést jelent a sportolás a szívnek, edzhetjük-e a vért pumpáló szervet, és miért gyakoribb a hirtelen szívleállás az amatőr sportolók körében? Hogyan sportoljunk, ha szívproblémáink vannak, kockázatos-e kávét inni edzés előtt? Három kardiológussal beszélgettünk.","shortLead":"Az elmúlt években drasztikusan visszaszorult a sportolás közben bekövetkező szívhalál, miközben évtizedek óta stagnál...","id":"20250510_Sport-terheles-hirtelen-szivhalal-szivproblemak-sportsziv-tomegsport-maraton-futas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc7c4931-9edf-40e9-a8ca-17cf069d4c70.jpg","index":0,"item":"f70fbb22-89a4-4989-8e9f-cf99fc6699db","keywords":null,"link":"/360/20250510_Sport-terheles-hirtelen-szivhalal-szivproblemak-sportsziv-tomegsport-maraton-futas","timestamp":"2025. május. 10. 10:00","title":"Lesből támadó halál – megedzhetjük-e a szívünket, amikor sportolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]