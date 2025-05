Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","shortLead":"Egy részét az egész évre befizetett banki különadó-terhek vitték el.","id":"20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2496bddc-f028-48e2-8b90-7c66d9505712.jpg","index":0,"item":"25eb4ac9-4ebf-4441-849d-0c852ea117e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_otp-elso-negyedeves-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:10","title":"Várakozáson felüli az OTP első negyedéves eredménye, de elmarad az egy évvel korábbitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és számos lehetőség az aktív kikapcsolódásra – mutatjuk, mi az, amit nem érdemes kihagyni.","shortLead":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és...","id":"20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1.jpg","index":0,"item":"73b719f1-70d1-474d-9823-6c0470701c2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","timestamp":"2025. május. 09. 19:30","title":"Nyaralás kilátással Schladming-Dachsteinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök úgy fogalmazott, összeállt a tettre készek koalíciója.","shortLead":"Az ukrán elnök úgy fogalmazott, összeállt a tettre készek koalíciója.","id":"20250510_Kijev-Friedrich-Merz-Emmanuel-Macron-Keir-Starmer-Donald-Tusk-Volodimir-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"ecdddd81-ec7b-4ff3-81f1-d3d99a13f833","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Kijev-Friedrich-Merz-Emmanuel-Macron-Keir-Starmer-Donald-Tusk-Volodimir-Zelenszkij","timestamp":"2025. május. 10. 10:18","title":"Közösen látogatott Kijevbe Merz, Macron, Starmer és Tusk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint leginkább szimbolikus jelentősége van Gyurcsány Ferenc távozásának.","shortLead":"A politikai elemző szerint leginkább szimbolikus jelentősége van Gyurcsány Ferenc távozásának.","id":"20250508_torok-gabor-gyurcsany-ferenc-visszavonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"c85aac5d-47a2-4c12-ad29-bdcebb6e73bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_torok-gabor-gyurcsany-ferenc-visszavonulas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 18:08","title":"Török Gábor: Van-e jelentősége Gyurcsány Ferenc visszavonulásának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36bb8deb-4c5b-45b9-9a55-b17ad699d3e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes Vision AMG Concept sorozatgyártásba küldendő verziójában nincs belsőégésű motor.","shortLead":"A Mercedes Vision AMG Concept sorozatgyártásba küldendő verziójában nincs belsőégésű motor.","id":"20250509_ime-a-mercedes-amg-1000-loeros-valasza-a-porsche-taycanra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36bb8deb-4c5b-45b9-9a55-b17ad699d3e4.jpg","index":0,"item":"e3e75621-489b-405f-a784-aa1e9874f04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_ime-a-mercedes-amg-1000-loeros-valasza-a-porsche-taycanra","timestamp":"2025. május. 09. 07:59","title":"Íme a Mercedes-AMG 1000+ lóerős válasza a Porsche Taycanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","shortLead":"Szemétszedésről és autóversenyzésről is szólnak a feladatok.","id":"20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05b6980-d5ef-45e5-9319-35f502e7cc35.jpg","index":0,"item":"1a097927-710e-4ee4-a2fb-4e2a9c104351","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_nemeterettsegi-szovegertes-feladatok","timestamp":"2025. május. 09. 09:26","title":"Szövegértéssel kezdődik a pénteki németérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szintet lépett a Kína és Oroszország közötti együttműködés, Moszkvának pedig esze ágában sincs befejezni az Ukrajna elleni, igazságosnak tartott háborút – ezek a fő üzenetek a Vörös térről, ahol pénteken közel harminc ország vezetői vettek részt Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában a hagyományos győzelem napi díszszemlén.","shortLead":"Szintet lépett a Kína és Oroszország közötti együttműködés, Moszkvának pedig esze ágában sincs befejezni az Ukrajna...","id":"20250509_gyozelem-napja-moszkva-putyin-hszi-csin-ping-kina-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54.jpg","index":0,"item":"b63fd1ec-ceca-4aad-bb8b-cdb47cacf0ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_gyozelem-napja-moszkva-putyin-hszi-csin-ping-kina-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 14:29","title":"Mianmari és laoszi fegyveresek is masíroztak a Vörös téren, miközben új szintre emelték Putyin és Hszi Csin-ping barátságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Heteken belül számos újdonsággal szembesülhetnek a Windows 11 felhasználói, de van egy komoly kritérium – és emiatt nem mindenkihez fognak megérkezni. ","shortLead":"Heteken belül számos újdonsággal szembesülhetnek a Windows 11 felhasználói, de van egy komoly kritérium – és emiatt nem...","id":"20250510_microsoft-windows-11-start-menu-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b639f3e3-a966-4392-b7ed-77a46eeb7593","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_microsoft-windows-11-start-menu-uj-funkciok","timestamp":"2025. május. 10. 12:03","title":"Új start menüre vált a Windows – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]