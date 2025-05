Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","id":"20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a.jpg","index":0,"item":"4527079a-a562-40c0-8c56-49c0bbe034a9","keywords":null,"link":"/elet/20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","timestamp":"2025. május. 17. 20:00","title":"Lavina temetett maga alá embereket a svájci Alpokban, nagyszabású mentőakciót indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. 