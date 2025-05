Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"426fc40b-6efe-4e49-97d9-fe894d779304","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szaporodnak a fenntartható turisztikai célpontok, a felmérések szerint az útrakelők közül egyre többen keresik a környezetet óvó és a helyi közösségek érdekeit is figyelembe vevő utazási formákat. Cikkünkben bemutatjuk, mit tesznek a nagy szennyezők és mit tehetünk mi turistaként a fenntarthatóságért.","shortLead":"Szaporodnak a fenntartható turisztikai célpontok, a felmérések szerint az útrakelők közül egyre többen keresik...","id":"20250516_hvg-uj-szelek-felelos-turizmus-fenntarthato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/426fc40b-6efe-4e49-97d9-fe894d779304.jpg","index":0,"item":"ef30479f-3090-4ef9-bfef-d6c31164c7b6","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-uj-szelek-felelos-turizmus-fenntarthato","timestamp":"2025. május. 16. 18:00","title":"Új szelek fújnak a turizmusban, de mennyire érdekli ez a magyarokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Eközben tonnaszámra rohadnak az amerikai kormányzat raktáraiban a rászorulóknak szánt élelmiszerkészletek, ugyanis Trumpék januárban a globális segélyprogramok csökkentéséről döntöttek.","shortLead":"Eközben tonnaszámra rohadnak az amerikai kormányzat raktáraiban a rászorulóknak szánt élelmiszerkészletek, ugyanis...","id":"20250516_izrael-gazai-ovezet-donald-trump-ehezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"a8bea8bb-607a-4146-aebb-1e0d2eceeea3","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_izrael-gazai-ovezet-donald-trump-ehezes","timestamp":"2025. május. 16. 13:43","title":"Trump: Sok ember éhezik Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember szupersportkocsijában. Teszten a most először középmotoros Chevrolet Corvette, mely tálcán kínálja az amerikai életérzést.","shortLead":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember...","id":"20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f.jpg","index":0,"item":"2e964ad7-9aa7-4881-a41e-aa44097a265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 07:21","title":"Amerika a tarkónkon ordít: meghajtottuk az őszintén tahó új Corvette-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" A „parkettás” nem „luxusbörtön”, de egy egyágyas cellákkal, rács nélküli ablakokkal üzemelő intézmény.","shortLead":" A „parkettás” nem „luxusbörtön”, de egy egyágyas cellákkal, rács nélküli ablakokkal üzemelő intézmény.","id":"20250516_gyarfas-tamas-borton-kecskemet-parkettas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2524708b-7042-4f30-b772-0ecec249ee5c.jpg","index":0,"item":"7f29ee6d-75c8-436c-a968-a8d73d962000","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_gyarfas-tamas-borton-kecskemet-parkettas","timestamp":"2025. május. 16. 14:44","title":"Blikk: Gyárfás Tamás a kecskeméti „parkettás” börtönben fogja letölteni a büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","shortLead":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","id":"20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7.jpg","index":0,"item":"78b7fb91-21bb-4746-a926-4696f612fc15","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","timestamp":"2025. május. 17. 17:24","title":"Erdogan és Aliyev is Budapestre jön a Türk Tanács találkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kikapott, csak hetedik lett Gulácsi Péter és Willi Orban csapata.","shortLead":"Kikapott, csak hetedik lett Gulácsi Péter és Willi Orban csapata.","id":"20250517_Low-Zsolt-nem-jutott-ki-a-Leipziggel-a-nemzetkozi-kupakba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31.jpg","index":0,"item":"3f6757f0-cb03-446b-bac8-800002b6b172","keywords":null,"link":"/sport/20250517_Low-Zsolt-nem-jutott-ki-a-Leipziggel-a-nemzetkozi-kupakba","timestamp":"2025. május. 17. 18:39","title":"Lőw Zsolt nem jutott ki a Leipziggel a nemzetközi kupákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mínusz 1,6 Celsius-fokban dideregtek két településen is. ","shortLead":"Mínusz 1,6 Celsius-fokban dideregtek két településen is. ","id":"20250517_majus-hidegrekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"c92f9235-2bbe-4bdb-903b-d8ff35d95131","keywords":null,"link":"/elet/20250517_majus-hidegrekord","timestamp":"2025. május. 17. 11:20","title":"Megdőlt a hajnali hidegrekord pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7b5fd1-6fa9-4fed-b8d2-3f96a0979c18","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"India gazdasági ereje, Pakisztán ingatagsága és kettejük fegyverkezési versenye egyre veszélyesebbé teszi a viszályukat, amelyet ezúttal ismét sikerült lecsendesíteni. Kérdés, így lesz-e a következő alkalommal is.","shortLead":"India gazdasági ereje, Pakisztán ingatagsága és kettejük fegyverkezési versenye egyre veszélyesebbé teszi...","id":"20250517_hvg-india-pakisztan-tuzszunet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a7b5fd1-6fa9-4fed-b8d2-3f96a0979c18.jpg","index":0,"item":"0b3ebe23-37b9-44db-a2d3-06518e0017ec","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-india-pakisztan-tuzszunet-usa","timestamp":"2025. május. 17. 14:30","title":"Nem lesz béke India és Pakisztán között a kasmíri kérdés rendezéséig, márpedig ez belátható időn belül lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]