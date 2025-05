Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott kérdés Zárug Péter Farkas szerint. A politológus Magyar Péterről úgy látja, sokan beleszaladtak már félmeztelenül a bozóttűzbe, de ő nem fog.","shortLead":"Amiben Orbán van, az leszálló ágnak tűnik a válság miatt, de hogy ez a rendszerének a végét is jelenti-e, az ma nyitott...","id":"20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d70e5e-2d70-4008-89ac-02df1fe59152.jpg","index":0,"item":"70a07594-ec18-4a91-aaca-2180d2eb1701","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_zarug-peter-farkas-politologus-orban-viktor-valasztas","timestamp":"2025. május. 23. 14:20","title":"Orbán nagy válságáról beszél Zárug Péter Farkas jobboldali politológus, de egy választási vereség után sem temetné még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e93f2b5-e342-43e7-aa4e-c759b10e0b30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gépjárművek karbantartására hozott létre céget Scheer Sándor, a Market Építő egyik tulajdonosa.","shortLead":"Gépjárművek karbantartására hozott létre céget Scheer Sándor, a Market Építő egyik tulajdonosa.","id":"20250521_scheer-sandor-market","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e93f2b5-e342-43e7-aa4e-c759b10e0b30.jpg","index":0,"item":"1bca241f-2086-4638-9032-05c2c1c8c1d6","keywords":null,"link":"/360/20250521_scheer-sandor-market","timestamp":"2025. május. 23. 07:30","title":"Autómosókba fektet az ingatlanfejlesztő milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b027a72-5f0a-4025-b932-0cce291757ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A felnőtt ruházati cikkek és cipők 2-10 dollárral drágulnak.","shortLead":"A felnőtt ruházati cikkek és cipők 2-10 dollárral drágulnak.","id":"20250522_nike-aremeles-dragulas-egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b027a72-5f0a-4025-b932-0cce291757ee.jpg","index":0,"item":"f691c5df-a973-4310-a95b-9a4e62ab1f63","keywords":null,"link":"/kkv/20250522_nike-aremeles-dragulas-egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 22. 15:22","title":"Árat emel Amerikában a Nike a Trump-vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","shortLead":"A mémoldal üzemeltetője azért döntött így, mert aggasztja a közbeszéd állapota.","id":"20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258.jpg","index":0,"item":"1f95379d-608e-4678-866c-d91209057476","keywords":null,"link":"/elet/20250522_tisza-part-magyar-peter-egymillio-lepes-gyalogtura-tibi-atya","timestamp":"2025. május. 22. 16:53","title":"Tibi atya is csatlakozott Magyar Péter gyalogtúrájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","shortLead":"Már tart is a frissen bejelentett leépítés a jegybanknál, minden területről el fognak küldeni dolgozókat.","id":"20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"26e136b7-94b5-456c-bd2e-d6045b2d5e40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_varga-mihaly-matolcsy-mnb-leepites-kirugas","timestamp":"2025. május. 22. 11:24","title":"Megkérdezték Varga Mihályt, Matolcsy György embereit rúgja-e ki az MNB-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump ezt elvetette. ","shortLead":"Európai vezetők azt szerették volna elérni, hogy feltétel nélküli tűzszünetről egyeztessenek a felek, de Donald Trump...","id":"20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c592dfd-27fe-462b-877a-1acb9841ff2b.jpg","index":0,"item":"c49f8f4e-cc16-462a-bb00-4439bfe21a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_vatikan-orosz-ukran-targyalas-donald-trump-europai-vezetok-tuzszunet","timestamp":"2025. május. 22. 12:57","title":"Június közepén kezdődhetnek az orosz–ukrán tárgyalások a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","shortLead":"Összesen mintegy 57 milliárd landolt a kormánynak kedves szereplőknél.","id":"20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"84ab296e-a072-4799-8f63-3ef7e6964caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_miniszterelnokseg-miniszterelnoki-kabinetiroda-elszamolas-barati-cegek-alapitvanyok-kozpenz","timestamp":"2025. május. 22. 17:25","title":"Az elmaradt repülőrajt ellenére önti a közpénzt a kormány a baráti cégekbe és alapítványokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást adott egy átfogó újjáépítési programra is dél-oroszországi megyékben.","shortLead":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást...","id":"20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"f823028b-9774-4b65-9265-414759bffd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","timestamp":"2025. május. 23. 05:21","title":"Vlagyimir Putyin ütközőövezet létrehozását rendelte el az orosz–ukrán határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]