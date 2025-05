Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","shortLead":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","id":"20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df.jpg","index":0,"item":"45a95a93-3e00-497e-9beb-02331bdb0409","keywords":null,"link":"/elet/20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 28. 19:48","title":"20 év börtönt kapott a francia pedofil orvos, aki gyerekek százaival szemben követett el szexuális visszaéléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá – a szabálymódosítások valójában a szigorítás irányába mutatnak.","shortLead":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá –...","id":"20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59.jpg","index":0,"item":"eade505b-1724-4031-938b-61226e809004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","timestamp":"2025. május. 27. 14:41","title":"A kormány megpörgetné a sportszervezetek tao-támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","shortLead":"A Magyar Nemzet azzal riogat, hogy tiszások akarják manipulálni a Voks 2025 nevű politikai akciót.","id":"20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8a1633-4e64-4f0b-98f6-4911ab8a7cd6.jpg","index":0,"item":"cf86ca7e-b6a5-4c06-b46d-c000314e2f4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_voks-2025-kormanymedia-szabotazs","timestamp":"2025. május. 27. 12:24","title":"A kormánymédia szerint szabotázs, ha valaki máshogy szavaz, mint amit Orbán Viktor mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A BDPST Serbia Zrt. még nem végzett kimutatható tevékenységet, de azt megállapították róla, hogy az orosz–ukrán háború nem veszélyezteti a működését.","shortLead":"A BDPST Serbia Zrt. még nem végzett kimutatható tevékenységet, de azt megállapították róla, hogy az orosz–ukrán háború...","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-BDPST-Serbia-International-ceges-beszamolo-vagyonkezelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"27c7bc70-9c24-4d7f-92af-eb7a96e3ce50","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-BDPST-Serbia-International-ceges-beszamolo-vagyonkezelo","timestamp":"2025. május. 28. 12:37","title":"Egyelőre alvósejtként működik Tiborcz szerbiai vagyonkezelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért veszélyben érezték a lap függetlenségét. Tavaly decemberi kinevezésekor még a hazai sajtópiac megkerülhetetlen szereplőjévé akarta tenni a hirado.hu-t.","shortLead":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért...","id":"20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614.jpg","index":0,"item":"3e4d6270-c09f-4875-95cf-5a9b0ae13607","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","timestamp":"2025. május. 28. 07:56","title":"Fél év után távozik is a hirado.hu Indextől igazolt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Az NB II.-ben csak azok a klubok kapnak támogatást a szövetségtől, amelyek magyar edzőt foglalkoztatnak. ","shortLead":"Az NB II.-ben csak azok a klubok kapnak támogatást a szövetségtől, amelyek magyar edzőt foglalkoztatnak. ","id":"20250527_mlsz-labdarugas-szabaly-magyar-edzo-aleksandar-jovic-szeged-nbII","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75.jpg","index":0,"item":"93b9a9b0-ed99-4da6-8eb9-20c8e111aea9","keywords":null,"link":"/sport/20250527_mlsz-labdarugas-szabaly-magyar-edzo-aleksandar-jovic-szeged-nbII","timestamp":"2025. május. 27. 16:08","title":"Az MLSZ új szabálya miatt vált edzőt egy focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e794e6-0213-4e06-8636-badce89a3b44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyet kihagyták a szervezésből, és a szaúdiakat is arra kérték, ne közöljenek semmit a 2022-es miniszterelnöki útról.","shortLead":"A külügyet kihagyták a szervezésből, és a szaúdiakat is arra kérték, ne közöljenek semmit a 2022-es miniszterelnöki...","id":"20250527_Titkos-szaud-arabiai-targyalason-jart-Orban-Viktor-evekig-sikerult-leplezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44e794e6-0213-4e06-8636-badce89a3b44.jpg","index":0,"item":"c10b8006-ab57-4091-89a8-41f64d13c10b","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Titkos-szaud-arabiai-targyalason-jart-Orban-Viktor-evekig-sikerult-leplezni","timestamp":"2025. május. 27. 07:31","title":"Titkos szaúd-arábiai tárgyaláson járt Orbán Viktor, mostanáig sikerült leplezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de karbonnegatív is lehet.","shortLead":"Egy brit startup cég olyan megoldást alkalmazna az akkumulátorok újrahasznosítására, amely nemcsak karbonsemleges, de...","id":"20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0e3118-a7e5-463e-8c21-f609552291c6.jpg","index":0,"item":"a103cd2e-269d-4b14-8375-e3d0f7aebaf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_litium-ion-akkumulator-ujrahasznositas-bakterium-cell-cycle","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"50 millió éves baktériumokat eresztettek az akkumulátorra, ez mindent újraírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]