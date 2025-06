Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal súlyosbítja a helyzetet Los Angelesben, és ordít róla, hogy szívesen lenne Amerika királya. A jelenlegi izraeli kormány a világon mindenütt veszélyt jelent a zsidók számára. Témák és vélemények a világsajtóban.","shortLead":"Bizonyítékok támasztják alá, hogy Oroszország terveket dolgozott ki NATO-államok megtámadására. Trump szántszándékkal...","id":"20250611_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d298db2e-32aa-41b3-8429-988c59732f02","keywords":null,"link":"/360/20250611_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 11. 10:03","title":"A német titkosszolgálat orosz „kis zöld emberkék” felbukkanásától tart, például Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","shortLead":"Legalábbis a bevételek csaknem fele onnan származott. De még így is keletkezett 80 millió forint hiány.","id":"20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d78a3cbb-362b-43cc-a360-3cf0fa6a92be.jpg","index":0,"item":"8e04f542-9b4e-4cf9-a85e-3ec4f35f7380","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_ungar-anna-lmp-partkassza","timestamp":"2025. június. 10. 22:00","title":"Az Ungár család tartotta el az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c00c9-9bcc-4855-aa02-f47318c90bdf","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Nem volt meglepetés: 243 igen szavazat, 210 nem.","shortLead":"Nem volt meglepetés: 243 igen szavazat, 210 nem.","id":"20250611_A-lengyel-parlament-bizalmat-szavazott-Donald-Tusk-kormanyanak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625c00c9-9bcc-4855-aa02-f47318c90bdf.jpg","index":0,"item":"3b79dfdc-8303-451c-bb4d-c1007738de8c","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_A-lengyel-parlament-bizalmat-szavazott-Donald-Tusk-kormanyanak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 17:09","title":"A lengyel parlament bizalmat szavazott Donald Tusk kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","shortLead":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","id":"20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35.jpg","index":0,"item":"380061fa-e651-47f1-aaca-6f6ea6a09610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","timestamp":"2025. június. 11. 11:51","title":"Tizenöt éves, és kétmilliót kérnek érte – ilyen a legátlagosabb használt autó a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","id":"20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb.jpg","index":0,"item":"b9871ca1-1320-479d-8794-8b420e3c1ddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","timestamp":"2025. június. 10. 08:41","title":"Csak 10 szerencsés milliárdos csaphat le az Aston Martin őrült hiperautójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","shortLead":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","id":"20250610_fizetos-autout-utdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9.jpg","index":0,"item":"84c02021-16e0-405c-8640-7701ed946385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_fizetos-autout-utdij","timestamp":"2025. június. 10. 08:47","title":"Két autóút újabb szakaszaiért kell mostantól útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb képet kaphatnak arról, miként mérgezi meg a vizeket például az algavirágzás.","shortLead":"Amerikai kutatók eddig nem ismert vírusokat, valamint a bennük lévő fehérjéket vizsgálták meg, így a jövőben pontosabb...","id":"20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"4ffb8561-845d-4936-ba5f-df6a902a8d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_oriasvirus-viz-kemiai-folyamat-fertozes","timestamp":"2025. június. 11. 13:03","title":"Találtak 230 új óriásvírust, és ez most kivételesen elég jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]