[{"available":true,"c_guid":"32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont Zrt. vezére. Az állami támogatás fejében a magánszolgáltatók is több népegészségügyi feladatot láthatnak el.","shortLead":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja...","id":"20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f.jpg","index":0,"item":"46396885-d20e-43e7-8abf-3e3234aca261","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","timestamp":"2025. június. 10. 15:58","title":"„Az államnak és a betegnek is hasznos, ha a magánellátók bevonódnak az egészségügyi ellátórendszerbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","shortLead":"A kanadai Summer McIntosh három nap alatt két világrekordot is átadott a múltnak. A magyar klasszis gratulált neki.","id":"20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1212dd-cf5d-4f98-82b3-9fa8c6c49f16.jpg","index":0,"item":"5c54f5d4-7c68-458c-ac00-f9a4ac0e8cdc","keywords":null,"link":"/sport/20250610_summer-mcintosh-hosszu-katinka-vilagcsucs-vegyesuszas-olimpiai-bajnok","timestamp":"2025. június. 10. 11:07","title":"Megdöntötték Hosszú Katinka tízéves világcsúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Műszaki hiba lépett fel, így egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","shortLead":"Műszaki hiba lépett fel, így egyelőre nem tudni, mikor indulhat el az űrbe a második magyar űrhajós.","id":"20250611_kapu-tibor-urutazas-start-kiloves-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87019d62-194f-4ac3-8c04-c4c435c987f1.jpg","index":0,"item":"5be4b737-0d5d-4144-8fdf-30b6c066fe58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_kapu-tibor-urutazas-start-kiloves-halasztas","timestamp":"2025. június. 11. 06:53","title":"Újra elhalasztották Kapu Tibor űrutazásának startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú kezekbe kerülnek. A net sötét oldalán pedig milliárd számra árulnak ilyen cookie-kat.","shortLead":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú...","id":"20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b.jpg","index":0,"item":"e3134400-d36f-4e0c-b8e9-9cae2ebfb4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","timestamp":"2025. június. 11. 09:03","title":"Elárulják, ön miket néz a neten: 93,7 milliárd darab sütit árulnak a sötét weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","shortLead":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","id":"20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60.jpg","index":0,"item":"8d2d6289-c87a-42de-ab3a-fc25bf9a50c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","timestamp":"2025. június. 10. 07:17","title":"Fokozódik a helyzet Kaliforniában, Trump hétszáz tengerészgyalogost küldött Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8150f13-7a71-4127-ae14-a1389d946fbb","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Üzleti döntéseit néha még a hozzá legközelebb állók is ellenezték, de mindig hajthatatlan maradt, az élet pedig őt igazolta. Tóth Ildikót a Cápák közt show-ból ismerte meg az ország, a HVG-nek arról beszélt, hogyan jutott el az autókereskedéstől egy brazíliai kitérővel az ingatlankiadásig, és azt is elárulta, mi lehet a következő üzlete.","shortLead":"Üzleti döntéseit néha még a hozzá legközelebb állók is ellenezték, de mindig hajthatatlan maradt, az élet pedig őt...","id":"20250609_Toth-Ildiko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8150f13-7a71-4127-ae14-a1389d946fbb.jpg","index":0,"item":"c3e15b9b-5ce0-435b-8b6f-3d503111ead7","keywords":null,"link":"/360/20250609_Toth-Ildiko","timestamp":"2025. június. 09. 16:30","title":"„A férjem másfajta üzleti modell felé próbált terelni, sikertelenül” – Portré Tóth Ildikó ingatlanbefeketőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több érv is szól mellettük: remek fehérje- és kollagénforrások, változatosan elkészíthetők, nem túl drágák, és egészen izgalmas ízvariációkat lehet belőlük kihozni. A konyhamészárosként is tevékenykedő Szkladányi András arra tett kísérletet, hogy szakácskönyvével felülírja a pacallal, vesével, velővel és társaikkal kapcsolatos ellenérzéseket, és minden eszközt a kezünkbe ad ahhoz, hogy inspirációs forrásként, és ne zsigeri utálattal tekintsünk rájuk. ","shortLead":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több...","id":"20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2.jpg","index":0,"item":"4f381f8a-93ee-4d9e-8fa2-d29e9a5fe595","keywords":null,"link":"/elet/20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"A szív kényes alapanyag, az agy az egyik legbizarrabb, a here íze, mondhatni, kellemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek repülést mostanában.","shortLead":"Hétfőn reggel többen is arra ébredtek, hogy késik a járatuk. A dolog érdekessége, hogy azok is, akik nem is terveztek...","id":"20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"bdf18ef8-dd85-444b-b782-932b2ec934c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_wizz-air-elnezest-kerunk-a-kesesert-email-technikai-hiba-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 12:42","title":"Furcsa e-mailt küldött ki ügyfeleinek a Wizz Air – itt van rá a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]