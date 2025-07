Több ezer afgánnak indított letelepedési programot Nagy-Britannia, miután egy tisztviselő véletlenül kiszivárogtatta az adataikat

Az elmúlt években több ezer afgán telepedett le titokban a brit kormány segítségével Nagy-Britanniában, miután egy brit tisztségviselő véletlenül nyilvánosságra hozta az adataikat – számolt be a BBC. Az adatszivárgás mintegy 19 ezer olyan afganisztáni állampolgárt érintett, akik a 2021-es tálib hatalomátvételt követően letelepedési engedélyt kérelmeztek az Egyesült Királyságban.

Az előző, Rishi Sunak vezette brit kormány 2023 augusztusában értesült az adatszivárgásról, miután az érintettek adatai felbukkantak a Facebookon. A kabinet 9 hónappal később indított letelepedési programot a szivárgásban érintett afgánoknak, akik közül idáig nagyjából 4500-an költöztek Nagy-Britanniába.

A kormányzat ugyanakkor elrendelte mind az adatszivárgás, mind a letelepedési program titkosítását. Ezt a titkosítást egy bírósági döntés szüntette meg kedden. Az ítéletet követően a kormány részleteket árult el a kiszivárgott listával kapcsolatban, eszerint ez a tálibok által potenciálisan fenyegetett személyek nevét, elérhetőségeit és családjukkal kapcsolatos információit is tartalmazta.

Arra is fény derült, hogy a szivárgás 600 afgán katonát és az ő családtagjaikat, mintegy 1800 főt is érintett, ők azonban továbbra is Afganisztánban vannak. A brit kormány közölte, hogy megkezdték a program leállítását, de azok az afgán állampolgárok, akiknek már felajánlották a nagy-britanniai letelepedést, még élhetnek a lehetőséggel. A kormányzati közlés szerint a program eddig mintegy 400 millió fontba – közel 185 milliárd forintba – került, és még legalább ugyanekkora költséggel járhat a leállítása előtt.

A szivárogtatást a brit honvédelmi minisztérium egy tisztségviselője követte el, véletlenül, amikor egy táblázatot rossz e-mail címre továbbított. A szivárgásban érintett személyeket is csak most kedden értesítették adataik nyilvánosságra kerüléséről. John Healey brit védelmi miniszer elnézést kért a szivárgásban érintett személyektől. A tárcavezető egyúttal komoly hibának minősítette a történteket, ugyanakkor rendőrségi vizsgálat nem indult az ügyben.

