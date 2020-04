A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Az elmúlt 30 évben világszerte 25 százalékkal csökkent a rovarok száma. A Science magazinban megjelent kutatás szerint az eredmény nagyon aggasztó, mivel többségükben olyan fajok egyedei tűnnek el a legnagyobb számban, amelyek például a növények beporzásáért felelnek. A gond pedig az, hogy egyelőre a tudósok sem tudják pontosan, hogy miért jóval nagyobb mértékű a pusztulásuk Európában, mint máshol. „Ráadásul az eredményeink azt mutatják, hogy a természetvédelmi területeken csak nagyon kis mértékben jobb a helyzete a rovarpopulációknak” – mondta a Guardiannek Roel van Klink, a kutatás egyik vezetője, a lipcsei biodiverzitás-kutató központ egyik munkatársa.

A rovarok eltűnésének következményeit azért is nehéz vizsgálni, mert számos térségben – így Dél-Amerikában, Dél-Ázsiában és Afrikában – nem kutatják és tartják számon kellő mértékben a rovarokat, így a nemzetközi kutatás résztvevői sem tudtak az ottani eredményekre támaszkodni és hosszabb távú változásokat nyomon követni. A rovarokat ráadásul számos tényező veszélyezteti: a növénytermesztés és az urbanizáció gyorsan pusztítja a természetes élőhelyeiket, és így rohamosan csökken a fajok egyedszáma. A rovarirtószerek és a fényszennyezés is kárt tesznek a rovarpopulációban, a klímaváltozás azonban már más kérdés: míg a változó hőmérséklet és az esőzés egyes fajok egyedszámát pont, hogy növeli, másokéban kárt tesz. A kansasi szöcskék kutatását vizsgálva arra jutottak, hogy a szén-dioxid-szint emelkedése azonban a növények tápanyagtartalmának csökkenéséhez vezet, ami mivel táplálékul szolgál bizonyos rovaroknak, így befolyásolja őket ilyen formában is.

A rovarok létfontosságú szerepet töltenek be abban az ökoszisztémában, amitől az ember is függ: beporozzák a növényeket, ami táplálékul szolgál számunkra és más élőlények számára, valamint a természetben fellelhető vizet is újrahasznosítják. Egyes kutatók egyenesen arra figyelmeztetnek, hogy a rovarok fele eltűnhet 2050-re. A tudósok szerint reményre ad viszont okot, hogy az édesvízi rovarok egyedszáma növekedett az elmúlt időszakban, így úgy tartják, még nincs túl késő ahhoz, hogy megfordítsuk ezt a tendenciát.