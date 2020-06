Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","shortLead":"Egy érkező tűzgömb szokatlan fényjelenséget okozott az ausztrál éjszakában.","id":"20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b98df8a-8e05-4d1d-aee4-ff21bfca2fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8954a25-fec1-44ad-9f1e-a192f1794707","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_meteor_ausztralia_tuzgomb_egitest","timestamp":"2020. június. 17. 08:33","title":"Zöldeskék meteort videóztak Ausztrália felett, bevilágította az eget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás után többször feltölthetők vele.","shortLead":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás...","id":"20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7cadbe-98a0-4f8b-a03d-56f52acb3924","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","timestamp":"2020. június. 17. 12:03","title":"30 000 mAh lett, maradhat? Itt a Xiaomi filléres akkumulátora, a Mi Power Bank 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","shortLead":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","id":"20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abfc3e7-81ae-4718-a21c-ce08f1129de1","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Vasalódeszkáról osztották a bizonyítványt az egyik gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet. A vasbeton szerkezetből darabok hullhatnak a Dunába és a rakpartokra, a pályalemez különösen a déli járdán bármikor elkezdhet beszakadni – állapítja meg egy friss jelentés. ","shortLead":"Lehetetlen megmondani, mikor fordul kritikus szakaszba a Lánchíd állapotának romlása, de ez bármikor megtörténhet...","id":"20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fea758-ddb3-43ba-b1bb-49de82105a68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Jelentes_a_Lanchid_allapotarol_a_hid_barmelyik_pillanatban_elkezdhet_szetesni","timestamp":"2020. június. 18. 10:23","title":"Jelentés a Lánchíd állapotáról: a híd lényegében bármelyik pillanatban elkezdhet szétesni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","shortLead":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","id":"20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3baae5-d9c7-4802-88e3-2691b454b68b","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"Kijött egy fotó a Trumpról készült sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38b30d-e907-45a1-ac5b-4c2eba0b25b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nógrád, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt. Zivatar bárhol lehet az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Nógrád, Pest, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás...","id":"20200618_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee38b30d-e907-45a1-ac5b-4c2eba0b25b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b89a8be-0ec3-4e69-b5c4-1fdd36133190","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 18. 07:32","title":"Az ország közepének ma is jócskán kijut esőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Szeviép-ügyben a törvényszéken folytatott belső vizsgálat, miután felmerült, hogy az egyik bíró cége is érintett lehet. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a törvényszék elnökének megbízását viszont visszavonták.","shortLead":"Elkészült a Szeviép-ügyben a törvényszéken folytatott belső vizsgálat, miután felmerült, hogy az egyik bíró cége is...","id":"20200617_szeviep_birosag_szeged_ugyeszseg_obh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dce2018-425a-4022-aff9-788f7e076abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_szeviep_birosag_szeged_ugyeszseg_obh","timestamp":"2020. június. 17. 15:22","title":"Szeviép-ügy: Nem történt bűncselekmény a bíróságon, de a törvényszék elnökének megbízását visszavonták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik magyarázatra.","shortLead":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik...","id":"20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc715022-f036-4dbb-bcea-2861a752dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","timestamp":"2020. június. 16. 17:59","title":"Hápognak és tülkölnek a méhkirálynők, és a tudósok már azt is tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]