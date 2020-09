Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","shortLead":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","id":"20200904_Meszaros_Lorinc_valas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d93fb0-4fc1-41c4-8a48-f8d914362aac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Meszaros_Lorinc_valas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:13","title":"Mészáros Lőrinc és a felesége válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi munkakezdést a járvány miatt, fizetés nélküli szabadságra mentek.","shortLead":"Nincs tervben a tanárok általános tesztelése a Klebelsberg Központ elnöke szerint. Akik megtagadták a szeptemberi...","id":"20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ee0b8b-f017-416a-ad28-d04ff60ed07e","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Klebelsberg_Kozpont_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:07","title":"Klebelsberg Központ: Négy iskolában van rendkívüli szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"","category":"itthon","description":"Kiskunlacházán történt a baleset.","shortLead":"Kiskunlacházán történt a baleset.","id":"20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753154a-8991-4a67-8582-4ea1b2bd3d13","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"Ittasan vezette a buszt a sofőr, halálra gázolt egy biciklistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási lehetőséget.","shortLead":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási...","id":"20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9597fbf-0b87-4276-bc20-e16d2a591575","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:48","title":"Néha el kell buknunk, hogy megértsük, mi a fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A nyár végi koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora nagyjából megegyezik a pénteken Budapesten bulizókéval – megnéztük, visszatartja-e ez a fiatalokat az éjszakától. Spoiler: az élet nem állt meg, de vannak óvatosságra utaló jelek.","shortLead":"A nyár végi koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora nagyjából megegyezik a pénteken Budapesten bulizókéval – megnéztük...","id":"20200905_Tomegek_a_szabad_levegon_lazmeres_a_zart_terekben__igy_alakitja_at_az_ejszakai_eletet_a_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=663ac28f-78cc-41f0-b020-a4ac4459f8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08cbaef-9c0b-40da-88fa-19d593c6bb3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Tomegek_a_szabad_levegon_lazmeres_a_zart_terekben__igy_alakitja_at_az_ejszakai_eletet_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:17","title":"Tömegek a szabad levegőn, lázmérés a zárt terekben – így alakítja át az éjszakai életet a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati választást is le kell bonyolítani szeptember végén.","shortLead":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati...","id":"20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b0a6-7277-47dc-b7ad-001a69aa3ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:07","title":"Több mint 1200 új fertőzött, bizonytalan iskolakezdés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90cab15-b3a4-49c2-b717-49b2d8e35e5e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Van arca hozzá – a maszkviselés kultúrája / Nemzeti Képcsarnok – kis magyar abszurd / Személyes és politikai – a lázadók és a bolgár művészek / Hongkong feszülten figyel – járvány és politika szorításában / Új normalitás a múzeumokban – kilátások a vírushelyzet alatt és után / Szobordöntés előtt és után – alternatív emlékhelyek az Egyesült Államokban / Kármentés a második fél évben? – a pandémia-letarolta műkereskedelem / A sztánai templom új ruhája – felújítás, amely öregbíti Isten házát

","shortLead":"Van arca hozzá – a maszkviselés kultúrája / Nemzeti Képcsarnok – kis magyar abszurd / Személyes és politikai –...","id":"20200904_Megjelent_a_Muerto_2020_augusztusszeptemberoktoberi_lapszama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90cab15-b3a4-49c2-b717-49b2d8e35e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d496a1-b65f-45cb-8011-7b932ec36073","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200904_Megjelent_a_Muerto_2020_augusztusszeptemberoktoberi_lapszama","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:47","title":"Megjelent a Műértő 2020. augusztus-szeptember-októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig az otthonául szolgáló állatkertet Pakisztánban és hogy utazhasson.","shortLead":"Kavaan, aki még 2012-ben veszítette el a párját most megkapta az állatorvosi engedélyeket ahhoz, hogy elhagyja az eddig...","id":"20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b8825d-9076-47d6-824a-088ce9dfbec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9207859-bb3a-473f-b4d6-79ac32d38932","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Elhagyhatja_az_allatkertet_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:14","title":"Elhagyhatja az állatkertet a „világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]