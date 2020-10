Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","id":"20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552bfc1c-f136-467e-b519-8c1f0f84b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 16. 09:01","title":"Koronavírus: 33 halott, 1293 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ráugrottunk a prémium üzemanyagokra.","shortLead":"Ráugrottunk a prémium üzemanyagokra.","id":"20201016_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20b1f4d-abdc-4c58-8017-738396e5aec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. október. 16. 11:16","title":"Változott a trend, ezek most a magyarok kedvenc üzemanyagai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","shortLead":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","id":"20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044ef1b-908f-488f-8b7b-d565cf78179c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 12:59","title":"Tehervonat kaszálta el a síneken ragadt kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","shortLead":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","id":"20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258eec0f-5d0a-402e-bf6f-e4abe79ae250","keywords":null,"link":"/elet/20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","timestamp":"2020. október. 15. 16:28","title":"Újabb orangutánbébi született Budapesten, a szerencsések meg is pillanthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Michal Šimečka, az Európai Parlament jogállamisági jelentéstevője szerint a magyar és a lengyel kormány aláássa a jogállamiságot és azokat az elveket, amelyek betartását az összes állam önként vállalta.","shortLead":"Michal Šimečka, az Európai Parlament jogállamisági jelentéstevője szerint a magyar és a lengyel kormány aláássa...","id":"20201015_A_magyar_es_a_lengyel_kormany_alaassa_azokat_az_elveket_amelyek_betartasat_az_osszes_allam_onkent_vallalta__mondta_Michal_Simecka_az_Europai_Parlament_jogallamisagi_jelentestevoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b73f7d-1882-491b-b6be-a37038d31eaf","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_A_magyar_es_a_lengyel_kormany_alaassa_azokat_az_elveket_amelyek_betartasat_az_osszes_allam_onkent_vallalta__mondta_Michal_Simecka_az_Europai_Parlament_jogallamisagi_jelentestevoje","timestamp":"2020. október. 15. 14:00","title":"EP jogállami jelentéstevő: A magyar kormány csak a figyelmet próbálja elterelni, amikor zsarolásról, hazaárulásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","shortLead":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","id":"20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9040e2c6-36bd-47cc-977b-af4b090e2a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","timestamp":"2020. október. 16. 06:08","title":"A japánok szerint nem ártalmas, így az óceánba engedhető Fukusima sugárszennyezett vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202042_meseorszag_habbal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf7b99-e733-4ced-ac51-5ffc3a686cd8","keywords":null,"link":"/itthon/202042_meseorszag_habbal","timestamp":"2020. október. 16. 12:30","title":"Nagy Gábor: Meseország habbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki felmentéséről. Bár nemzetközileg jegyzett szakemberről van szó, családjával együtt külföldre költözik. Az egyetem szerint megalapozott indokokról van szó.","shortLead":"Horváth Szatmár már jó ideje elérni sem tudta Rovó Lászlót, aki most is csak egy aláírt levelet küldött neki...","id":"20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21052203-a83d-4483-98eb-22406899d066","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szeged_szte_rovo_laszlo_horvath_szatmar_pszichiatria_etikai_bizottsag","timestamp":"2020. október. 15. 11:15","title":"Panaszkodás Facebookon – ezért is rúgták ki a szegedi egyetem etikai bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]