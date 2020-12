Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31df9e40-8ef5-48e2-89c0-de524b0b932f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A városban van már két négy- és három háromcsillagos szálloda, de a polgármester szerint ennyi nem elég.","shortLead":"A városban van már két négy- és három háromcsillagos szálloda, de a polgármester szerint ennyi nem elég.","id":"20201209_magyar_kormany_szolnok_szalloda_szallodaepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31df9e40-8ef5-48e2-89c0-de524b0b932f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650d0085-22a1-41df-bd11-dc021a73c068","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_magyar_kormany_szolnok_szalloda_szallodaepites","timestamp":"2020. december. 09. 20:50","title":"A kormány 4 milliárd forintot ad egy szolnoki szállodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","shortLead":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6994d-1028-436f-9e32-79311c913c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","timestamp":"2020. december. 09. 15:11","title":"Két nap alatt kellett Covid-részleget berendezni a Nyírő Gyula kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75001022-0ed0-4021-9276-cc7cbb794972","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1982-es focivébé olasz legendája 64 éves volt.","shortLead":"Az 1982-es focivébé olasz legendája 64 éves volt.","id":"20201210_Elhunyt_Paolo_Rossi_az_olasz_foci_csillaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75001022-0ed0-4021-9276-cc7cbb794972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ae461c-9e77-41f1-b5e2-f44a7b550840","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Elhunyt_Paolo_Rossi_az_olasz_foci_csillaga","timestamp":"2020. december. 10. 06:59","title":"Elhunyt Paolo Rossi, az olasz foci csillaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cc39fe-a20a-4563-a7c0-a1a0c8d4851d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz SUV új változata benzines és dízelmotorral is elérhető. ","shortLead":"Az olasz SUV új változata benzines és dízelmotorral is elérhető. ","id":"20201211_izgalmas_divatterepjaro_itt_az_alfa_romeo_stelvio_veloce_ti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26cc39fe-a20a-4563-a7c0-a1a0c8d4851d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f25c7-9025-45ef-8245-ac54e6c2327f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_izgalmas_divatterepjaro_itt_az_alfa_romeo_stelvio_veloce_ti","timestamp":"2020. december. 11. 07:59","title":"Izgalmas divatterepjáró: itt az Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","shortLead":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","id":"20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07f3c8e-e88c-45c6-adee-4b4c70a18c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","timestamp":"2020. december. 09. 16:20","title":"Pécsi virológusok összeszedték, mit érdemes tudni a Covid-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","shortLead":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","id":"20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f5c7fd-8260-4d81-b5a3-ed444650fa98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","timestamp":"2020. december. 10. 12:32","title":"Novák: Alap tb-vel nem kérhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a miniszterelnök ezt megtette, a bankok összeolvasztását nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH). Amely így vizsgálni sem tudja a fúziót.","shortLead":"Mivel a miniszterelnök ezt megtette, a bankok összeolvasztását nem kell bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatalnak...","id":"20201210_orban_viktor_nemzetgazdasagi_jelentosegu_szuperbank_gigbank_meszaros_lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f7db-e241-4344-8038-35afc0977452","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_orban_viktor_nemzetgazdasagi_jelentosegu_szuperbank_gigbank_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. december. 10. 07:56","title":"Orbán nemzetgazdasági jelentőségűvé minősítette Mészárosék szuperbankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]