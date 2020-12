Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","shortLead":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","id":"20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b610988-9a82-4164-8ce4-73bef00e9c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","timestamp":"2020. december. 10. 15:33","title":"Az igazi szupercsapat: ők indulnak a Hold újbóli meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Workspace felhasználóinak mostantól nem kell pepecselniük az e-mailekben kapott Office-fájlokkal, azokat azonnal szerkeszteni tudják majd.","shortLead":"A Google Workspace felhasználóinak mostantól nem kell pepecselniük az e-mailekben kapott Office-fájlokkal, azokat...","id":"20201211_google_gmail_csatolmany_office_dokumentum_szerkesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6cacaa-214f-4f83-971d-6b6db206db1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_google_gmail_csatolmany_office_dokumentum_szerkesztese","timestamp":"2020. december. 11. 13:03","title":"Belenyúlt a Google a Gmailbe, remek funkciót kaptak a szervezeti felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed3f6a6-85d5-468e-ac85-013ca418eba5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ceglédi Zoltán bemutatja az egyik legalulértékeltebb politikust a Facebookon. Közéleti haikuk egy eddig kevésbé ismert önkormányzati képviselőtől. ","shortLead":"Ceglédi Zoltán bemutatja az egyik legalulértékeltebb politikust a Facebookon. Közéleti haikuk egy eddig kevésbé ismert...","id":"20201211_Duma_Aktual_Vincze_Geza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed3f6a6-85d5-468e-ac85-013ca418eba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ee6114-177f-4fe0-9e7d-6517bc2f0d83","keywords":null,"link":"/360/20201211_Duma_Aktual_Vincze_Geza","timestamp":"2020. december. 11. 19:00","title":"Az internet mélyére nézett a Duma Aktuál és Vincze Géza Facebook-oldalát találta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltásellenes Louise Hampton arról írt és beszélt a Facebookon, hogy a 90 éves Margaret Keenan valójában színésznő, aki eljátszotta, hogy megkapja az oltást.","shortLead":"Az oltásellenes Louise Hampton arról írt és beszélt a Facebookon, hogy a 90 éves Margaret Keenan valójában színésznő...","id":"20201211_osszeeskuves_elmelet_konteo_koronavirus_vakcina_vedooltas_margaret_keenan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a12687-278c-4a8c-ba0f-586f080ab828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_osszeeskuves_elmelet_konteo_koronavirus_vakcina_vedooltas_margaret_keenan","timestamp":"2020. december. 11. 08:33","title":"Betalálták a konteóhívők a 90 éves brit nőt, aki elsőként kapta meg a Pfizer/BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c6313d-b86f-4c3b-b8cc-8aa4f3fe9620","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Miért lett világhírű a tokaji aszú és miért ilyen nehéz az előállítása? A Folyékony Arany című dokumentumfilm négy részben látható a hvg360-on. ","shortLead":"Miért lett világhírű a tokaji aszú és miért ilyen nehéz az előállítása? A Folyékony Arany című dokumentumfilm négy...","id":"202050_film__harc_az_elemekkel_folyekony_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78c6313d-b86f-4c3b-b8cc-8aa4f3fe9620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c8171-f674-453a-9f77-da82d54b0527","keywords":null,"link":"/kultura/202050_film__harc_az_elemekkel_folyekony_arany","timestamp":"2020. december. 11. 14:15","title":"A borászat nem egy romantikus elfoglaltság, hanem folyamatos harc az elemekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt bizonyosan nem garantálja, hogy az ottani jelentkezés alapján jutunk koronavírus elleni oltáshoz. A kormány igényfelmérés címén számos személyes adatot kér tőlünk, amelyeket aztán továbbít az egészségbiztosítási alapkezelő felé. A háziorvos pedig a lánc legvégén várja, hogy megkapja az adatokat, amelyeket egyébként is ismer. Nagy-Britanniában már elkezdődött az oltás, de efféle köröket nem futnak.","shortLead":"Ködösen kommunikál a kormány arról, hogy miért is van szükség arra a vakcinaregisztrációs honlapra, amely azt...","id":"20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b51b288-5dd7-4a19-968e-5ffd2f39eded","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_vedooltas_regisztracio_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. december. 11. 06:30","title":"Voltaképpen miért is kell regisztrálnunk egy oldalon a védőoltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","shortLead":"A színész a szitokszavak nyomába ered.","id":"20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9af265-d0b8-4413-99d2-69cd7b5b9786","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_Nicolas_Cage_szetkaromkodja_magat_a_Netflix_uj_sorozataban","timestamp":"2020. december. 10. 15:03","title":"Nicolas Cage szétkáromkodja magát a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee287b25-d411-4191-9eb2-fe3712cf562c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökönként fog jelentkezni új videóval.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökönként fog jelentkezni új videóval.","id":"20201210_gyorfi_pal_kormany_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee287b25-d411-4191-9eb2-fe3712cf562c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32df7377-ef58-409e-a5bb-39f971ec340a","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_gyorfi_pal_kormany_oltas","timestamp":"2020. december. 10. 21:49","title":"Győrfi Pállal buzdít a kormány az oltás beadatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]