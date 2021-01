Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","shortLead":"Ideiglenesen megtiltotta a vonatkozó fővárosi rendelet alkalmazását a testület Önkormányzati Tanácsa.","id":"20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593a638a-1f18-42ca-a885-769ffe767b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_kuria_fovarosi_onkormanyzat_ingyenes_ujsag","timestamp":"2021. január. 27. 14:25","title":"Kúria: Egyelőre nem követelhet négy oldalt az ingyenes lapokból a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Célzott szűrést indítottak az önkormányzatok. ","shortLead":"Célzott szűrést indítottak az önkormányzatok. ","id":"20210128_ausztria_sok_mutans_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b266f8-7f49-40c6-8abc-136ad15c53f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_ausztria_sok_mutans_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 15:23","title":"Szinte már csak a brit koronavírus-mutáció terjed egy osztrák kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak oltást Gyöngyösön január elején. A polgármester azt mondta, a reakciók után már nem adatná be magának az oltást. ","shortLead":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak...","id":"20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08644d-69f4-49ae-b867-cc624b8476bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","timestamp":"2021. január. 27. 17:43","title":"Ha mást is megneveznek, elárulja a gyöngyösi polgármester, beoltották-e a feleségét soron kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","shortLead":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","id":"20210128_Rendor_hivatalos_allomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32a64f-35a0-491d-9cc7-972d917041f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Rendor_hivatalos_allomany","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Háromezernél is több rendőr hiányzik az állományból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","shortLead":"2017-ben állítottak szobrot a leghíresebb magyar futballistáról Ausztráliában, mára elhanyagolt lett. ","id":"20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c98d6a80-e7c1-4f33-a1b5-987e36f3d883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5c5bc-02b6-4601-8b83-7eef69f07682","keywords":null,"link":"/sport/20210128_puskas_ferenc_szobor_melbourne","timestamp":"2021. január. 28. 17:05","title":"Belepte a gaz és meg is rongálták Puskás Öcsi melbourne-i szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","shortLead":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","id":"20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739eeadb-2d64-4709-9f22-d4019898a762","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","timestamp":"2021. január. 27. 19:25","title":"Varga Judit azt ígéri, visszafizeti a csokot, ha nem költöznek falura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusterepjáró hamarosan érkező csúcsváltozatában végre teljesen kinyújthatjuk majd a lábainkat.","shortLead":"A kékvérű brit luxusterepjáró hamarosan érkező csúcsváltozatában végre teljesen kinyújthatjuk majd a lábainkat.","id":"20210128_kemfotokon_az_uj_meg_nagyobb_bentley_bentayga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923feff2-b78c-42a5-8173-05392abea738","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_kemfotokon_az_uj_meg_nagyobb_bentley_bentayga","timestamp":"2021. január. 28. 12:34","title":"Kémfotókon az új, még nagyobb Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]