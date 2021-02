Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","id":"20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299e0657-7175-4f71-8615-1d982b9e849c","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","timestamp":"2021. február. 09. 21:17","title":"Engedélyezte a bíróság a vendéglátóhelyek újranyitását Baszkföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb89a9bc-3ce9-4294-af65-0ab7d8e5a708","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a módszer más, a végeredmény ugyanaz. Számos újságot, rádiót, tévét, internetes portált sikerült az elmúlt években elhallgattatni, bezáratnia vagy tartalmilag „átpozicionálnia” a felvásárlás, megfélemlítés, bizonytalanságban tartás kifinomult és változatos módszereivel. Példák a közelmúltból","shortLead":"Bár a módszer más, a végeredmény ugyanaz. Számos újságot, rádiót, tévét, internetes portált sikerült az elmúlt években...","id":"20210210_Emlekezteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb89a9bc-3ce9-4294-af65-0ab7d8e5a708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a081-b9ae-4daf-a058-78b4e6029b45","keywords":null,"link":"/360/20210210_Emlekezteto","timestamp":"2021. február. 10. 11:05","title":"Emlékeztető: ennyi lapot, rádiót és tévét formált át vagy szüntetett meg a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","id":"20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0b757-e6d0-47a4-a77f-d22b88b8a1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","timestamp":"2021. február. 10. 11:10","title":"Álruhás Toyota: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swace-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","shortLead":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","id":"20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635248b-3755-43bb-acf6-40855426dd6f","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","timestamp":"2021. február. 11. 13:33","title":"Áder János felesége szerint a nőnek és férfinak az igazi kiteljesedést az adja meg, ha karjaiban ringathatja kicsinyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el. ","shortLead":"A bűnszervezet vezetőjét Pest megyei luxusotthonában fogták el. ","id":"20210211_tek_afacsalas_hasznalt_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c634d29-d46f-409d-8358-965c62f27ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f5d699-6184-41ff-9e41-0293d34ad384","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_tek_afacsalas_hasznalt_auto","timestamp":"2021. február. 11. 12:05","title":"Lánykérésnek hitték, pedig a TEK kommandósai csaptak le a használtautós áfacsaló bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek az orgazdák a műkincsekért.","shortLead":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek...","id":"20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ed897-376d-4946-9390-bce705c21d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","timestamp":"2021. február. 11. 08:40","title":"Középkori könyveket akartak eladni magyar orgazdák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80004a79-c1b3-4e1d-9550-66729b882df2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset csütörtök reggel történt.","shortLead":"Az eset csütörtök reggel történt.","id":"20210211_Kocsisor_autos_Gyali_uti_feluljaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80004a79-c1b3-4e1d-9550-66729b882df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b030922-95d1-48e3-bbbd-f78085a3023d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kocsisor_autos_Gyali_uti_feluljaro","timestamp":"2021. február. 11. 11:45","title":"Álló kocsisorban adott gázt egy autós a Gyáli úti felüljárón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","shortLead":"Apa és fia egy tüntetés után mászott be a nagykövetségre még ősszel, a hatóságok nyomoznak ellenük. ","id":"20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d8bf98-364b-4c39-be92-3ec84aca7c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152d322-a7b2-4329-8ca5-5161e461fae6","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_belarusz_sved_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 10. 11:56","title":"Szeptember óta él a minszki svéd nagykövetségen két fehérorosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]