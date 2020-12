Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és kínai fejlesztésű koronavírus-vakcinák iránt. Előbbi oltóanyagból Magyarország több millió adagot kötött le.","shortLead":"A Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint a megkérdezett magyaroknak nagyon csekély a bizalma az orosz és...","id":"20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29235ed2-af04-4cd8-83c1-876259493e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_orosz_kinai_vakcina_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. december. 07. 09:33","title":"A magyarok kétharmada nem kér a Covid-vakcinákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. december. 07. 07:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt, a magyar szövetség zöld sakkolimpiát hirdet.","shortLead":"Sőt, a magyar szövetség zöld sakkolimpiát hirdet.","id":"20201206_Budapest_rendezheti_a_2024es_sakkolimpiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232fbb5b-8c03-4ea8-a203-6ec47956f67e","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Budapest_rendezheti_a_2024es_sakkolimpiat","timestamp":"2020. december. 06. 20:52","title":"Budapest rendezheti a 2024-es sakkolimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ec57d-4620-401d-ba8b-e2fb50de95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","timestamp":"2020. december. 07. 12:14","title":"Koronavírus: már 27 egészségügyi dolgozó halt meg a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására.","shortLead":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által...","id":"20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d45faac-ac62-420d-94b6-844d0c3b9090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 21:29","title":"Megadóztatják az argentin gazdagokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs humor.","shortLead":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs...","id":"202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048b8f0c-e525-4451-9d11-c4d138f7cff6","keywords":null,"link":"/360/202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","timestamp":"2020. december. 06. 08:30","title":"Ebből a könyvből kiderül, hogy a humor az ország igazi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206c1dd7-0164-409d-9c3c-465c07536d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Portugáliában karácsonykor enyhítenek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, hogy az emberek meglátogathassák szeretteiket, de szilveszterkor újra szigorítanak, hogy megelőzzék a tömeges megfertőződés veszélyével járó népes ünnepléseket - jelentette be szombaton a kormány.","shortLead":"Portugáliában karácsonykor enyhítenek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, hogy az emberek meglátogathassák...","id":"20201205_Karacsonyra_enyhitenek_szilveszterre_szigoritanak_Portugaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=206c1dd7-0164-409d-9c3c-465c07536d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1456d8c2-ccbd-4f74-ac7a-5fa4d48e4227","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Karacsonyra_enyhitenek_szilveszterre_szigoritanak_Portugaliaban","timestamp":"2020. december. 05. 19:39","title":"Karácsonyra enyhítenek, szilveszterre szigorítanak Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]