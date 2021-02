Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","shortLead":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","id":"20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9a9922-e89c-486b-b7f3-9a20bb63e2af","keywords":null,"link":"/360/20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","timestamp":"2021. február. 12. 19:00","title":"Seven Leaders címmel készítene musicalt a honfoglalásról a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét ajánlják azoknak, akik már átestek a Covid-19 betegségen. Franciaország az első ország, amely ilyen ajánlást tett.","shortLead":"A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét ajánlják...","id":"20210212_franciaorszag_vakcina_dozis_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861adf6-9274-45a5-a955-9ad77fd3114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_franciaorszag_vakcina_dozis_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 20:35","title":"Francia orvosok szerint annak, aki már átesett a fertőzésen, elég egy oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3d82a8-8e22-42cd-a278-ca49b7ef6f5f","c_author":"","category":"cegauto","description":"Egy svéd állampolgárságú férfi akart belépni az országba a 15 millió forintos autóval, amikor a magyar hatóságok megállították és lefoglalták a németek által körözött autót. ","shortLead":"Egy svéd állampolgárságú férfi akart belépni az országba a 15 millió forintos autóval, amikor a magyar hatóságok...","id":"20210214_Korozott_Volvot_foglaltak_le_a_rendorok_Roszken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d82a8-8e22-42cd-a278-ca49b7ef6f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2661f0b9-a4e9-4960-8e98-a952b5ae3be4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Korozott_Volvot_foglaltak_le_a_rendorok_Roszken","timestamp":"2021. február. 14. 08:49","title":"Körözött Volvót foglaltak le a rendőrök Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását, amely éppen azt bizonyítja, hogy volt vásárlási szándék, csak a kormányhivatal közbelépett - nem tudni, mikor.","shortLead":"A Magyar Nemzet bizonyítékként tette közzé Rogán Antal harmadik felesége ezer hektáros földvásárlásának elutasítását...","id":"20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6642d5-69ed-4843-92c5-40692d93c8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Rogan_Barbara_foldvasarlas_","timestamp":"2021. február. 13. 18:30","title":"Épp a Magyar Nemzetből derül ki, hogy Rogán Barbara és családja tényleg meg akarta venni a földbirtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A korábban cserjés növényzet helyett a változó éghajlat miatt mostanra sok terület szavannává és lombhullató erdővé vált, ami kifejezetten kedvező a vírusokat hordozó denevéreknek.","shortLead":"A korábban cserjés növényzet helyett a változó éghajlat miatt mostanra sok terület szavannává és lombhullató erdővé...","id":"20210214_Ujabb_osszefuggesre_mutattak_ra_tudosok_a_koronavirusjarvany_es_a_klimavaltozas_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c809bdb-240f-4853-a238-5a5642374a93","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Ujabb_osszefuggesre_mutattak_ra_tudosok_a_koronavirusjarvany_es_a_klimavaltozas_kozott","timestamp":"2021. február. 14. 12:10","title":"Újabb összefüggésre mutattak rá tudósok a koronavírus-járvány és a klímaváltozás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f4783a-fb82-443b-a6dd-5b57a6ea4fcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indexet tulajdonló alapítvány korábbi vezetője beszélt a Partizánban a lap körüli botrányról. Szerinte az utolsó csepp a pohárban Vaszily Miklós érkezése volt.","shortLead":"Az Indexet tulajdonló alapítvány korábbi vezetője beszélt a Partizánban a lap körüli botrányról. Szerinte az utolsó...","id":"20210212_Bodolai_index_partizan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f4783a-fb82-443b-a6dd-5b57a6ea4fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995e8ab-bf98-4f7d-a242-20a7e1a1d944","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Bodolai_index_partizan","timestamp":"2021. február. 12. 19:16","title":"Bodolai: Nagyon komoly fenyegetéseket kaptam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","id":"20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694fc7d-23cb-4bbe-9a14-4b15a7a38f6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","timestamp":"2021. február. 14. 10:11","title":"Három településen is egészségtelen a levegő, egy helyen konkrétan veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, hogy Vidnyánszky Attila azt nyilatkozta, nem fognak kirúgni senkit.","shortLead":"Faur Anna épp az előtt kapott értesítést a szerződése indoklás nélküli megszüntetéséről a Színház- és Filmművészeti...","id":"20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd57e47-ec06-4663-b44d-e220592f757e","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Munkaugyi_pert_az_SZFErol_indoklas_nelkul_elkuldott_tanar","timestamp":"2021. február. 12. 16:17","title":"Munkaügyi pert indít az SZFE-ről indoklás nélkül elküldött tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]