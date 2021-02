Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az ellenzéki előválasztás Zuglóban.","shortLead":"Alakul az ellenzéki előválasztás Zuglóban.","id":"20210218_toth_csaba_hadhazy_akos_zuglo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c039c389-9dce-4a1a-974d-ca5ee661979c","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_toth_csaba_hadhazy_akos_zuglo","timestamp":"2021. február. 18. 17:38","title":"Az MSZP-s Tóth Csaba egy fideszes videójának megosztásával támadja Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja be.","shortLead":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja...","id":"20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8072f5-f37d-450d-853f-1b933e2f067a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","timestamp":"2021. február. 18. 07:45","title":"A civileket vegzáló törvények még úgy is ártanak a civil szférának, ha elmarad a betartatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73e2880-8a62-4a82-bc35-a2c4e73f609c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendezvényeken a tervek szerint korlátozni fogják a nézők létszámát, akik csak ülve nézhetik majd az előadást.\r

","shortLead":"A rendezvényeken a tervek szerint korlátozni fogják a nézők létszámát, akik csak ülve nézhetik majd az előadást.\r

","id":"20210219_koronavirus_jarvany_franciaorszag_nyari_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d73e2880-8a62-4a82-bc35-a2c4e73f609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d211c6-1239-46cc-b754-3c8e467b22c4","keywords":null,"link":"/elet/20210219_koronavirus_jarvany_franciaorszag_nyari_fesztival","timestamp":"2021. február. 19. 05:45","title":"Franciaországban úgy készülnek, hogy megtartják a nyári fesztiválokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor lelki vezetőjéből lett miniszter, mától ő vezeti a magyar református egyházat.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor lelki vezetőjéből lett miniszter, mától ő vezeti a magyar református egyházat.\r

\r

","id":"20210217_Balog_Zoltan_lett_a_reformatus_zsinat_lelkeszi_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceb709-dc4b-4d2f-bf96-c21cf06a4212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e07475-50a2-4dfa-b1a3-791df5169664","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Balog_Zoltan_lett_a_reformatus_zsinat_lelkeszi_elnoke","timestamp":"2021. február. 17. 14:44","title":"Kétharmaddal lett Balog Zoltán a református zsinat lelkészi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt nem jelent a lakosságra.","shortLead":"A Budavári Önkormányzat több lakostól is bejelentést kapott az erős szag miatt. Közölték: az anyag semmilyen veszélyt...","id":"20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa20a-bc59-4819-8f96-6bb23e556eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd559c-94ae-4b23-974c-c82ab81f5f43","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_i_kerulet_budos_szag_csatorna","timestamp":"2021. február. 19. 07:45","title":"Ismeretlen büdös anyag miatt egész éjjel mosták a csatornát az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 60 százalékkal kevesebb magyar diák jelentkezett az Egyesült Királyságba idén.



","shortLead":"Közel 60 százalékkal kevesebb magyar diák jelentkezett az Egyesült Királyságba idén.



","id":"20210218_Itt_vannak_a_szamok_a_Brexit_miatt_elfordultak_a_magyar_diakok_a_brit_egyetemektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f2e3d2-825d-4bfd-b729-2a56f4224eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03417d6e-7fe8-4f07-ad72-3a77c5bbca23","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Itt_vannak_a_szamok_a_Brexit_miatt_elfordultak_a_magyar_diakok_a_brit_egyetemektol","timestamp":"2021. február. 18. 12:25","title":"Itt vannak a számok: a Brexit miatt elfordultak a magyar diákok a brit egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem adtak. ","shortLead":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem...","id":"20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fe981-bb99-4978-86a2-bb753c3fe41a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","timestamp":"2021. február. 18. 10:17","title":"Nemcsák Károly: Az SZFE-ügy a balliberális oldal részéről tudatosan előkészített dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult immunitás, mint azt eddig gondoltuk.","shortLead":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult...","id":"20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c77bcd-c6b9-4d17-a893-0cc4fca9b292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","timestamp":"2021. február. 18. 17:10","title":"Akár 8 hónapig is védettek lehetnek azok, akik koronavírus-betegek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]