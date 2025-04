Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak az Apple, a Samsung vagy a Huawei saját chipjeire. A Xiaomi is visszatér erre az útra, és ismét saját készítésű lapkakészletekben gondolkodik. Már kis is szivárogtak részletek arról, hogy milyen lehet ez a chipkészlet.","shortLead":"Egyre több nagy vállalat próbál úgy függetlenedni, hogy amit csak lehet, házon belül gyárt le, gondoljunk csak...","id":"20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19e3db9-29c1-408b-8dc8-0da6a921ea43.jpg","index":0,"item":"b143ea23-ca97-44c6-bea6-1044fa489ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_xiaomi-lapkakeszlet-specifikacio-kiszivargott","timestamp":"2025. április. 18. 14:03","title":"8 év után szólhat nagyot a Xiaomi újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Harminc élelmiszer után más termékekre is kiterjeszthetik az árréssapkát, de még élelmiszerekről is szó lehet – jelentette be Nagy Márton.","shortLead":"Harminc élelmiszer után más termékekre is kiterjeszthetik az árréssapkát, de még élelmiszerekről is szó lehet –...","id":"20250417_Nagy-Marton-elelmiszerek-arres-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d1fa3e-9d7f-4661-9ec6-55889346cb63.jpg","index":0,"item":"2eb7ca05-341d-43bf-8a23-efd58bd0cd55","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Nagy-Marton-elelmiszerek-arres-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 16:12","title":"Kibővíthetik az árréssapkát, az élelmiszerek után újabb termékkörnél korlátozhatják az árat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A magyar olajmulti amúgy is erős Pakisztánban, három új gázkutat állíthat termelésbe.","shortLead":"A magyar olajmulti amúgy is erős Pakisztánban, három új gázkutat állíthat termelésbe.","id":"20250417_A-Mol-gazt-talalt-Pakisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"8f8fe4b6-5b22-4b37-a09a-211bc714f9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_A-Mol-gazt-talalt-Pakisztanban","timestamp":"2025. április. 17. 13:23","title":"A Mol gázt talált Pakisztánban, Szijjártó Péter repülőjáratot is szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021d8ad2-5a4e-4a15-ad15-f45a3f5c8310","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K2-18b nevű exobolygó légkörében olyan kémiai anyagot találtak a Cambridge-i Egyetem tudósai, amit a Földön csak az óceánban lévő mikroorganizmusok termelnek meg.","shortLead":"A K2-18b nevű exobolygó légkörében olyan kémiai anyagot találtak a Cambridge-i Egyetem tudósai, amit a Földön csak...","id":"20250417_k2-18b-exobolygo-idegen-elet-foldon-kivuli-elet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021d8ad2-5a4e-4a15-ad15-f45a3f5c8310.jpg","index":0,"item":"8e0c71cd-9036-4b60-b153-e30695a94896","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_k2-18b-exobolygo-idegen-elet-foldon-kivuli-elet","timestamp":"2025. április. 17. 10:59","title":"Az élet nyomaira bukkanhattak egy idegen bolygón, 124 fényévre a Földtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2baf022-fc55-45c6-87de-0a1dd47fb89a","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Dollármilliárdokban mérhető hasznot hajthat a bankoknak a mesterséges intelligencia használata, a forradalmi hangulatban azonban több százezer munkahely válhat feleslegessé. Az automata döntéshozatal pedig komoly veszélyeket hordoz, ha senki nem ellenőrzi.","shortLead":"Dollármilliárdokban mérhető hasznot hajthat a bankoknak a mesterséges intelligencia használata, a forradalmi...","id":"20250418_ai5-kodolt-kockazatok-penzugyi-szektor-bankok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2baf022-fc55-45c6-87de-0a1dd47fb89a.jpg","index":0,"item":"7359f358-f22b-4684-9e06-95430fd60aad","keywords":null,"link":"/360/20250418_ai5-kodolt-kockazatok-penzugyi-szektor-bankok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 18. 08:00","title":"Torz döntéshozatal és tömeges leépítés lehet abból, ha most nem megfelelően újítanak a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság közleményben értelmezi a jogot. ","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint „ilyen többé nem fordulhat elő”, a bíróság...","id":"20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb994d83-6c13-41a6-a480-335e75162fdd.jpg","index":0,"item":"b33e2ea5-7197-49a0-a7c5-70d53d11295f","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_A-megalapozott-gyanu-nem-parttalan-fogalom-a-masodfoku-birosag-is-elutasitotta-a-csepeli-droglabor-ugyben-a-gyanusitottak-letartoztatasat","timestamp":"2025. április. 16. 19:37","title":"„A megalapozott gyanú nem parttalan fogalom” – a másodfokú bíróság is elutasította a csepeli droglabor-ügyben a gyanusítottak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni a 2026-os országgyűlési választásokon. ","shortLead":"Marius Dragomir a lapban megjelent cikkében arról ír, hogy a Fidesz okkal tart attól, hogy a Tisza meg fogja verni...","id":"20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1237404f-8348-4b6a-9dd5-8ba99065c570.jpg","index":0,"item":"30922e66-eff8-499f-93d1-c90f3f57ba1d","keywords":null,"link":"/360/20250417_euobserver-magyarorszag-europai-unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:30","title":"EUobserver: A következő egy év kritikus lesz Magyarország és az Európai Unió szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és hogy hogyan készül a börtönlétre.","shortLead":"Friderikusz Sándornak adott interjút a médiavállalkozó, beszélt arról is, miért távozott az úszószövetség éléről és...","id":"20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4dc3964-6ed2-4d66-8f94-34ff6027a23c.jpg","index":0,"item":"c92160e2-f625-49b6-b532-3c1bbb30163e","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Gyarfas-Tamas-meg-volt-gyozodve-arrol-hogy-felmentik-a-Fenyo-ugyben","timestamp":"2025. április. 17. 23:25","title":"Gyárfás Tamás meg volt győződve arról, hogy felmentik a Fenyő-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]