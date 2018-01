A Platio olyan napelemes burkolatrendszer, amely a napsugárzás energiáját nagy teljesítményű szilíciumcellák segítségével alakítja át energiává. A cellákat edzett és csúszásmentesített üveglapok védik, így az elemek teljes mértékben egyediesíthetők, de akár bővíthetők is ledes fényforrásokkal, fűtőszálakkal vagy más elemekkel (így például fagyásmentesítésre is alkalmasak). A termék egy következő lépcsőben a járókelők lépéseinek energiáját is képes lesz elektromos árammá alakítani, ezáltal pedig akár adatgyűjtésre is felhasználható. A Platio már több nemzetközi felületen működik, így például egy svéd kikötőben is, ahol a mellette kikötő hajók áramellátását fogja szolgálni. platio.cc