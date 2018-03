Átalakítható terek, közösségi asztalok

A modern iroda elsősorban közösségi és nem hierarchikus. Alapvetően a variálhatóság, a frissesség és az inspirálás a lényeg, hogy senki se legyen adott ponthoz rögzítve – se fizikailag, se a gondolkodásában. Fontos létrehozni olyan közösségi asztalokat, ahol minden az együttműködést segíti elő. Már régen továbbgondolták az összetolt asztalok világát, egészen hihetetlen bútorkompozíciókat lehet ma már rendelni – a lényeg a könnyű össze- és szétszerelhetőség.

Hatalmas ablakok mindenhol

Amikor a cikkhez többek között végigböngésztem az ötven legmenőbb skandináv irodát felsoroló gyűjteményt, azon kívül, hogy a mezőnyt természetesen a fabútorok uralták, és mindegyik gyönyörűen fényképezett volt, egy dolog kötötte össze még az összeset: a helyszínek világossága. A természetes fény. Egy iroda kialakításánál elsődleges szempont az elhelyezkedése, a fekvése, hogy minél többet kapjon a Napból. Az ablakok száma, mérete, nyithatósága óriási hatással van a munkánkra és a közérzetünkre. Egy 2014-es felméréssel egyértelműen bebizonyították, hogy azok, akik megfelelő méretű ablakok mellett dolgoznak, mélyebben alszanak a homályban vagy zárt térben dolgozóknál, ezért aztán másnap pihentebbek is lesznek.

Rend, kevés személyes holmi

Az irodában, az asztalokon uralkodó káosz nemcsak látványként rossz, hanem negatív hatással lehet a koncentrációra is. Persze ismerem Tim Harford Alkotó rendetlenség című könyvét is, amelynek egyik fejezetében a közgazdász újságíró épp az ihlető munkahelyi fejetlenség mellett érvel, így tisztában vagyok azzal, hogy ez a kötelező rend sem érvényes minden szakmára és mindenkire. De azért az amúgy nyitott szakértők többsége is mértékletességre, a szabályok betartására int. Bár elsőre poroszos ötletnek tűnik, nem árt limitálni az asztalon tartható személyes dolgok számát, a három akármi optimálisnak tűnik. Ugyanúgy lényeges, hogy ezeken felül csak azt tartsuk az asztallapon, amire naponta szükségünk van. Ez azért is fontos, mert a modern felfogásban az én asztalom kifejezést kiváltja a mi asztalunk, amit azzal is tiszteletben tarthatunk, ha nem sajátítjuk ki látványosan.

Zajszűrés és hatalmas füles

A zavaró külső hatások kiszűrését segíthetik a fület körülölelő fejhallgatók – ennél jobb mainstream megoldást még nem találtak ki. A figyelmünket nem elterelő zene nemcsak a ráhangolódásban segít, hanem könnyebb is mellette dolgozni. De ha szerencsénk van, ma még sci-fiként hangzó megoldásként napjaink térelválasztóit idővel felváltják majd a hangok terjedését megakadályozó, virtuális akusztikus falak, de ez még a hazai helyek többségében a jövő zenéje.

Nemet mondani az időpazarlásra Ha össze kellene számolni, mire mennyi időt pazarolunk el az irodában (és az életben), legtöbbünknél a felesleges böngészgetés – az unott Facebook-pörgetés vinné el a pálmát. Szerencsére egészen jó programok vannak önmagunk és munkatársaink fegyelmezésére. A Rescue Time és WasteNoTime nevű alkalmazások segítségével lemérhetjük, melyik oldalon, portálon mennyi időt húztunk le a kanálisba. Ezek az időpazarlás mértékén túl azt is megmutatják, milyen időszakokban böngésszük az adott oldalakat, és mikor vagyunk a legaktívabb, legpasszívabb formánkban. Ez alapján a StayFocusd böngésző plugin is jól jöhet, ezzel bizonyos időre saját magunkat tilthatjuk le egyes oldalakról.

Álló asztalok és jógaszőnyegek

A modern, dolgozóbarát iroda legfontosabb ismerve, hogy teret ad a kísérletezésre. A hagyományos bútorok mellett egyre több helyen jelennek meg az álló asztalok, bár elsőre nyilván szokatlan rajtuk dolgozni, valójában egészen könnyű átállni. A legjobb típusokat egyetlen gombnyomással visszaalakíthatjuk fekvő asztallá. Olyan hellyel is találkoztam, ahol a fekve dolgozást is elfogadták azoktól, akik szőnyegen vagy épp jógaszőnyegen szerettek dolgozni. A lényeg, hogy változatos legyen, és mindenki megtalálja a neki megfelelő pozíciót.

Okosszékek

A székek fejlődése is folyamatos: a smart chair figyelemmel kíséri, feldolgozza és megőrzi a használója által preferált beállításokat. Rezgésekkel és üzenetekkel jelez, ha elkezdünk szétfolyni, vagy rossz a tartásunk, és akkor is „szól”, ha ideje mozogni egy kicsit. Ennek egyik továbbfejlesztett változata a főnököknek is eljuttatja a legfontosabb információkat. Így ők pontosan tisztában lesznek azzal, ki mit csinál (igaz, ez inkább a munkaadókat boldogíthatja, munkavállalóként könnyű felfedezni benne Orwell szellemét). A Back App 2.0 szék pedig tökéletes egyensúlyra és ülésre késztet, és még pompásabb hír, hogy alig 555 fontért már be is szerezhető. Szerencsére vannak azért elérhetőbb árú darabok is.

Fitneszterem az irodában

Több nagyobb vállalat már nem a közelbe, hanem az irodába építi be a fitnesztermet. A mozgást és a munkát össze is köthetjük, az asztalhoz társított futópad vagy szobabicikli ma már nem meglepő látvány. Van benne ráció: ha séta közben képesek vagyunk összefonódni az okostelefonunkkal, akkor az irodai intéznivalók sem okozhatnak komolyabb gondot.

