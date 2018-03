Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat jelzálogot jegyeztessen a cég épületeire.","shortLead":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat...","id":"20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab595722-1cb1-4717-9d63-53d4db378700","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","timestamp":"2018. március. 12. 12:17","title":"Több száz dolgozó maradt fizetés nélkül Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből, miután a technika az eredeti céltól 150 méterrel arrébb navigálta a sofőrt.","shortLead":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből...","id":"20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba7bd4-21f3-4681-85f8-cef8005a0064","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 12. 15:21","title":"Vicceskedett a GPS: a tóban kötött ki egy terepjárós Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","shortLead":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","id":"20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c5564-29bd-4a4d-b7c9-945c18ddd29b","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","timestamp":"2018. március. 12. 09:49","title":"Rétvári elmagyarázza, hogyan kaphatott 2 forint béremelést egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FSZB emberei egy autót akartak feltartóztatni, amikor tűzharc bontakozott ki, az járműben házilag készített pokolgépeket találtak.\r

","shortLead":"Az FSZB emberei egy autót akartak feltartóztatni, amikor tűzharc bontakozott ki, az járműben házilag készített...","id":"20180311_Tuzharc_aran_allitottak_meg_terroristakat_az_orosz_biztonsagi_erok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936fffc5-3248-4d50-b042-2705841cb45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09825ebf-0e7a-4015-8b3e-7c3cb7c0037f","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Tuzharc_aran_allitottak_meg_terroristakat_az_orosz_biztonsagi_erok","timestamp":"2018. március. 11. 14:39","title":"Tűzharc árán állítottak meg terroristákat az orosz biztonsági erők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kedvence van a torrentezőknek – derül ki a TorrentFreak elmúlt napok filmes letöltéseit összegző toplistájából. És berobbant mindenki kedvenc űroperájának legújabb része is.","shortLead":"Új kedvence van a torrentezőknek – derül ki a TorrentFreak elmúlt napok filmes letöltéseit összegző toplistájából. És...","id":"20180313_filmletoltes_torrentezes_toplista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c4e62f-966b-4b11-88ab-cea6a18c09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9102eb4d-3399-49df-98a3-ca312934f36b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_filmletoltes_torrentezes_toplista","timestamp":"2018. március. 13. 07:02","title":"Tarol egy film a torrenten, nagyon rákattantak a letöltők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ba682f-ee19-4a34-819a-13445f1b7cd2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néhány száz forintból senki sem lesz remek előadó. De léteznek már ebben a díjkategóriában is olyan alkalmazások, amelyek hatékonyan segíthetnek bennünket a gyakorlásban.","shortLead":"Néhány száz forintból senki sem lesz remek előadó. De léteznek már ebben a díjkategóriában is olyan alkalmazások...","id":"20180311_Retteg_ha_eloadast_kell_tartania_Mutatunk_nehany_appot_ami_segithet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ba682f-ee19-4a34-819a-13445f1b7cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50265872-226d-4b99-8261-8b58b72ec59d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180311_Retteg_ha_eloadast_kell_tartania_Mutatunk_nehany_appot_ami_segithet","timestamp":"2018. március. 11. 19:15","title":"Retteg, ha előadást kell tartania? Mutatunk néhány appot, ami segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","shortLead":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","id":"20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e677597-7dc9-4384-8733-4b2d2def8f57","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","timestamp":"2018. március. 12. 14:59","title":"Meglepő szerepre vállalkozhat a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még nagyon nem tudja, mihez kezdjen a #metoo mozgalommal.","shortLead":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még...","id":"20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e739b98-1651-4502-8dda-39d30edace47","keywords":null,"link":"/elet/20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","timestamp":"2018. március. 11. 20:00","title":"Nehéz csupa feddhetetlen férfit találni az Oscaron. Nem is sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]