Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290ff58f-70c0-4be5-9e11-43622f122e2a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szabadulószoba máshol is van. Cellában szállást foglalni máshol is lehet. Amit azonban Breda városában, a Borschpoort börtönben kitaláltak, ritkaság a maga nemében. ","shortLead":"Szabadulószoba máshol is van. Cellában szállást foglalni máshol is lehet. Amit azonban Breda városában, a Borschpoort...","id":"201817_lebilincselo_idotoltes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290ff58f-70c0-4be5-9e11-43622f122e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655705ca-5bde-4547-8eed-ce5f541429b4","keywords":null,"link":"/kkv/201817_lebilincselo_idotoltes","timestamp":"2018. május. 27. 16:00","title":"Sokan fizetnek, hogy kipróbálhassák ezt a hollandiai börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. ","shortLead":"Kegyetlen emberölés áldozata lett egy idős házaspár Hódmezővásárhelyen - jelentette be Piros Attila, a Csongrád Megyei...","id":"20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ff79e-f12f-437f-b032-296451f5e9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Sajat_lanyuk_olette_meg_az_idos_hazaspart","timestamp":"2018. május. 26. 14:29","title":"Saját lánya ölette meg az idős házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást - közölte a kijevi rendőrség. \r

","shortLead":"A fenyegetések hamisnak bizonyultak, így már újra megnyitották a forgalom előtt az öt lezárt kijevi metróállomást...","id":"20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b82ca1f-d8e0-492e-8526-bb130e7e6887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e9f9e0-03ec-43b3-b5fe-46553c7646b0","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Bombariado_es_mas_incidensek_Kijevben","timestamp":"2018. május. 26. 16:07","title":"Bombariadó és más incidensek Kijevben a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Odüsszeia az első, Harry Potter a 15. a BBC listáján","shortLead":"Az Odüsszeia az első, Harry Potter a 15. a BBC listáján","id":"20180527_Itt_a_vilag_100_legfontosabb_konyve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fba9de-9099-42ca-a94f-eeddd6e47aff","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Itt_a_vilag_100_legfontosabb_konyve","timestamp":"2018. május. 27. 17:42","title":"Itt a világ 100 legfontosabb könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordszámú, összesen 60 államtitkár dolgozik az új kormányban. ","shortLead":"Rekordszámú, összesen 60 államtitkár dolgozik az új kormányban. ","id":"20180528_Soha_ennyi_allamtitkara_nem_volt_meg_Orbannak_se","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8612e545-0770-4869-b5da-94afe8e84242","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Soha_ennyi_allamtitkara_nem_volt_meg_Orbannak_se","timestamp":"2018. május. 28. 07:10","title":"Soha ennyi államtitkára nem volt még Orbánnak se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Zajlik az élet az ellenzéki oldalon. A Jobbik a legsötétebb kisgazda időket idézve platformosodna Toroczkai László vezetésével, az MSZP pedig lassan tényleg ott tart, hogy önmagát számolja fel. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Zajlik az élet az ellenzéki oldalon. A Jobbik a legsötétebb kisgazda időket idézve platformosodna Toroczkai László...","id":"20180526_Fulke_Mar_az_ellenzeki_mozgasok_is_a_Fidesznek_kedveznek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec168e56-2b15-47a5-a1c0-2483959e4818","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Fulke_Mar_az_ellenzeki_mozgasok_is_a_Fidesznek_kedveznek","timestamp":"2018. május. 26. 17:30","title":"Fülke: Már az ellenzéki mozgások is a Fidesznek kedveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","shortLead":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","id":"20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1699460-cc4c-460b-9250-db614fa6682f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","timestamp":"2018. május. 26. 16:46","title":"Meglepetés nélkül zajlott az LMP társelnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]