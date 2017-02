[{"available":true,"c_guid":"58ca98bc-bb95-41de-8212-0f4da919c95f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű mozgásán látszik, hogy a meredek helyzetben is higgadt maradt a sofőr.","shortLead":"A jármű mozgásán látszik, hogy a meredek helyzetben is higgadt maradt a sofőr.","id":"20170222_kamion_az_ev_mentese_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ca98bc-bb95-41de-8212-0f4da919c95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f4c9c-7c0b-451c-98be-70549d2c3c90","keywords":null,"link":"/cegauto/20170222_kamion_az_ev_mentese_autos_video","timestamp":"2017. február. 22. 04:01","title":"Profi: az év mentését mutatta be a kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdfc6c3-d483-4cee-be3b-5f6178c47807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg technikai-adminisztratív munkatársakat, de oktatókat is érintett a tömeges leépítés. ","shortLead":"Főleg technikai-adminisztratív munkatársakat, de oktatókat is érintett a tömeges leépítés. ","id":"20170223_Nincs_eleg_penz_kozel_szaz_embert_rugtak_ki_a_Kaposvari_Egyetemrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdfc6c3-d483-4cee-be3b-5f6178c47807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5024ce6-1813-4713-88b3-4743a562c32d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170223_Nincs_eleg_penz_kozel_szaz_embert_rugtak_ki_a_Kaposvari_Egyetemrol","timestamp":"2017. február. 23. 12:17","title":"Nincs elég pénz, közel száz embert rúgtak ki a Kaposvári Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elpusztítottak 57 majmot Japánban, mert kiderült, hogy az őshonos japán makákó és az invazív fajnak tekintett rhesusmakákó kereszteződéséből születtek, és úgymond puszta létükkel fenyegetést jelentettek a szigetország ökoszisztémájára.","shortLead":"Elpusztítottak 57 majmot Japánban, mert kiderült, hogy az őshonos japán makákó és az invazív fajnak tekintett...","id":"20170222_majom_japan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1f692f-26c3-46f9-bcc2-64b9b7996f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38df828e-104c-41a0-a5c9-97bdee5d56ec","keywords":null,"link":"/vilag/20170222_majom_japan","timestamp":"2017. február. 22. 18:15","title":"Veszélyesnek tartott japán keverékmajmokat likvidáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg nincs arra lehetőség, hogy az Európai Unió fellépjen a nagy élelmiszergyártók ellen amiatt, mert egyes tagállamokban azonos márkanév alatt különböző minőségű termékeket forgalmaznak – nyilatkozta a Magyar Időknek Vytenis Andriukaitis egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos.","shortLead":"Jelenleg nincs arra lehetőség, hogy az Európai Unió fellépjen a nagy élelmiszergyártók ellen amiatt, mert egyes...","id":"20170223_eu_elelmiszerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00851968-3334-4c8a-b00b-05205d684ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0577e97-1d02-4fd3-a4d3-f19ee77963d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170223_eu_elelmiszerek","timestamp":"2017. február. 23. 06:48","title":"Rosszabb áru a magyaroknak: az EU-biztos széttárta a karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7e16de-6a8d-4ade-9cae-3c950fdbb804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefonos mobilinternet-modult jelentett be az Intel. Amelyik mobilba beszereli a gyártó, annak nemigen lesz baja a mobilnettel.","shortLead":"Új okostelefonos mobilinternet-modult jelentett be az Intel. Amelyik mobilba beszereli a gyártó, annak nemigen lesz...","id":"20170222_intel_1gbps_gigabit_mobilnet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f7e16de-6a8d-4ade-9cae-3c950fdbb804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297318a1-3980-4b91-91ae-9fb0060c1b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20170222_intel_1gbps_gigabit_mobilnet","timestamp":"2017. február. 22. 15:01","title":"Olyan chipet tesznek a telefonokba, amellyel 1 Gbps gyors lehet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63fbd95f-d459-4bf2-bc9d-e769f0d429fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azonnali hatállyal bezáratta a IX. kerületi önkormányzat azt a szórakozóhelyet, ahol hétvégén nagyszabású razziát tartott a rendőrség.","shortLead":"Azonnali hatállyal bezáratta a IX. kerületi önkormányzat azt a szórakozóhelyet, ahol hétvégén nagyszabású razziát...","id":"20170222_vegleg_bezart_a_klub_ahol_drograzzia_volt_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63fbd95f-d459-4bf2-bc9d-e769f0d429fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a5f7e5-fda0-4538-b96b-f9da4ff5cdef","keywords":null,"link":"/kultura/20170222_vegleg_bezart_a_klub_ahol_drograzzia_volt_hetvegen","timestamp":"2017. február. 22. 17:50","title":"Végleg bezárt a klub, ahol drograzzia volt hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1920bd52-e5a5-4fe1-a0fd-300f18c4a484","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan szemüveget fejlesztettek, ami figyeli, hová néz a viselője, a lencsét pedig úgy állítja be, hogy mindent tűélesen lásson vele. A keret vastagságán még dolgozniuk kell, de a fejlesztési irány ígéretes.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan szemüveget fejlesztettek, ami figyeli, hová néz a viselője, a lencsét pedig úgy állítja be...","id":"20170222_elektromos_szemuveg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1920bd52-e5a5-4fe1-a0fd-300f18c4a484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5a5e6a-42b5-421a-9d3f-dee187a10016","keywords":null,"link":"/tudomany/20170222_elektromos_szemuveg","timestamp":"2017. február. 22. 07:02","title":"Ilyen szemüveg kellene mindenkinek, sose kéne lecserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eredetileg ingyenesnek mondott bankszámlákat a Kúria egy határozata alapján nem lehet fizetőssé tenni, ha mégis, úgy most visszajár a díj. Emiatt eddig 4 milliárd ütötte a számlatulajdonosok markát és további pénzfolyam jöhet.","shortLead":"Az eredetileg ingyenesnek mondott bankszámlákat a Kúria egy határozata alapján nem lehet fizetőssé tenni, ha mégis...","id":"20170221_Van_bankszamlaja_Nem_vart_penzre_szamithat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57fe538-30da-4902-9ecc-bab382119862","keywords":null,"link":"/kkv/20170221_Van_bankszamlaja_Nem_vart_penzre_szamithat","timestamp":"2017. február. 21. 17:12","title":"Van bankszámlája? Nem várt pénzre számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]