Izrael jelentős légicsapást mért a húszik kikötőire és más célpontokra Jemenben

Az izraeli légierő jelentős, mintegy ötven rakétából álló légicsapást mért a húszik jemeni kikötőire és más jemeni célpontokra vasárnap éjjel, írja az MTI.

A légitámadás célpontjai a jemeni húszi lázadók által ellenőrzött tengeri kikötők és más infrastrukturális létesítmények voltak. Az izraeli védelmi minisztérium által Fekete Zászló fedőnéven indított hadművelet a húszi fegyveres szervezet ellen irányult, melyet Izrael Irán egyik meghosszabbított karjának tekint.

Rasz Isza, Hudajda és Asz-Szalíf kikötőket lőtték, melyeket Jeruzsálem szerint iráni fegyverek szállítására használnak a húszik. Szintén célba vettek egy erőművet Rasz Katíbban, valamint a Galaxi Leader nevű hajót, amelyet a húszik 2023 novemberében elfoglaltak, és azóta a Vörös-tenger térségében végrehajtott tengeri akcióik jelképévé vált.

⭕️ IAF jets, guided by intelligence, struck Houthi terror targets at the ports of Al Hudaydah, Ras Isa, Salif, and the Ras Kanatib Power Plant.



The strikes targeted sites used to transfer Iranian weapons and attack Israeli civilians with UAVs & missiles.



Among the targets: the… pic.twitter.com/xd33PwV1LC