[{"available":true,"c_guid":"012fcfec-d032-4f1f-b20c-82c53a31b4df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azoknak a városoknak, amelyek pályáztak olimpiarendezésre, nem kellene mindent az alapoktól kezdeniük, ha a következő játékokért is jelentkeznek – nyilatkozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke.","shortLead":"Azoknak a városoknak, amelyek pályáztak olimpiarendezésre, nem kellene mindent az alapoktól kezdeniük, ha a következő...","id":"20170303_a_nob_uj_lokest_adhat_a_budapesti_olimpiai_alomnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012fcfec-d032-4f1f-b20c-82c53a31b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0591eb66-a29c-4cfb-99f4-40f4df7af254","keywords":null,"link":"/sport/20170303_a_nob_uj_lokest_adhat_a_budapesti_olimpiai_alomnak","timestamp":"2017. március. 03. 15:34","title":"A NOB új lökést adhat a budapesti \"olimpiai álomnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4941fc-41d8-4e84-b04d-e0a718c021ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi vezérigazgató, Gazsó L. Ferenc nyugdíjba megy – írja a Válasz.hu.","shortLead":"A jelenlegi vezérigazgató, Gazsó L. Ferenc nyugdíjba megy – írja a Válasz.hu.","id":"20170303_Uj_vezetoje_lesz_az_MTInek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4941fc-41d8-4e84-b04d-e0a718c021ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81077b2-e4ab-4f8d-94b3-e5975953dc96","keywords":null,"link":"/itthon/20170303_Uj_vezetoje_lesz_az_MTInek","timestamp":"2017. március. 03. 19:31","title":"Új vezetője lesz az MTI-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a311ea-6d52-4f7a-b206-4dbe23a2f349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leendő milánói főkonzul Kecskeméten vizsgázott, az eredmény még nem ismert.","shortLead":"A leendő milánói főkonzul Kecskeméten vizsgázott, az eredmény még nem ismert.","id":"20170304_csiszar_jeno_olasz_nyelvvizsga_mialnoi_fokonzulatus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0a311ea-6d52-4f7a-b206-4dbe23a2f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd856b22-1ee8-4968-b6aa-1b4091397fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20170304_csiszar_jeno_olasz_nyelvvizsga_mialnoi_fokonzulatus","timestamp":"2017. március. 04. 15:39","title":"Csiszár Jenő a siker kapujában: meglehet az olasz nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c13646d-fabe-4f8b-8901-41fe0cd1bbb8","c_author":"Bicsérdi Ádám - Bodnár Zsolt","category":"kultura","description":"Idén már 5 éves lesz a Filmalap, és a sok nemzetközi díj egyre inkább alátámasztja a Vajna-rendszer hatását. A kinyírt Filmszemlét viszont nem sikerült megidézni: a Magyar Filmhét leginkább csak a már kifutott filmek pótlására jó. A fesztivál zárásaként kiosztják a Magyar Filmdíjakat, mi viszont már most kihirdetjük a 2016 óta megjelent legjobb magyar filmeknek járó Arany Toldi győzteseit.","shortLead":"Idén már 5 éves lesz a Filmalap, és a sok nemzetközi díj egyre inkább alátámasztja a Vajna-rendszer hatását. A kinyírt...","id":"20170304_arany_toldi_magyar_filmhet_film_dij_testrol_lelekrol_ernellaek_farkaseknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c13646d-fabe-4f8b-8901-41fe0cd1bbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537500a2-6e05-48d5-8e66-62a7ff0f43e5","keywords":null,"link":"/kultura/20170304_arany_toldi_magyar_filmhet_film_dij_testrol_lelekrol_ernellaek_farkaseknal","timestamp":"2017. március. 04. 20:00","title":"Nem csak az Oscaron, itthon is erős a magyar film - Arany Toldival díjazzuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06675e2c-2fb9-4b65-bccc-ad09cd14854c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezidensek nem operálhattak eleget, azt állítják, a hálapénz miatt nem engedték őket műteni a szakorvosok. A rezidensek szakszervezete szerint sok hasonló panaszt hallanak fiatal orvosoktól.","shortLead":"A rezidensek nem operálhattak eleget, azt állítják, a hálapénz miatt nem engedték őket műteni a szakorvosok...","id":"20170303_szent_janos_sebeszet_rezidensek_felmondtak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06675e2c-2fb9-4b65-bccc-ad09cd14854c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820f5492-daa0-48d9-b43b-639e6fe599a4","keywords":null,"link":"/itthon/20170303_szent_janos_sebeszet_rezidensek_felmondtak","timestamp":"2017. március. 03. 20:33","title":"Az összes rezidens felmondott a János kórház sebészetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e23451-7acd-47cc-bc53-45469032b51e","c_author":"in","category":"elet","description":"Minden évben ez idő tájt már felfokozott érdeklődéssel várják a szakma képviselői, szakújságírók és borkedvelők egyaránt, vajon sikerül-e a korábbi évek programjaihoz hasonló intenzitású mesterkurzusokkal, bemutatókkal, rangos kiállítókkal előrukkolnia a VinCE Budapestnek.

","shortLead":"Minden évben ez idő tájt már felfokozott érdeklődéssel várják a szakma képviselői, szakújságírók és borkedvelők...","id":"20170303_Eros_programmal_keszul_a_VinCE_Budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1e23451-7acd-47cc-bc53-45469032b51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a9e95-ec0f-4a2f-9fa9-4fde6731d62b","keywords":null,"link":"/elet/20170303_Eros_programmal_keszul_a_VinCE_Budapest","timestamp":"2017. március. 03. 18:57","title":"Erős programmal készül a VinCE Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ff568c-2395-427a-92c1-4fea08516d8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába emelik meg a külszolgálaton lévő diplomaták fizetését, EU-s összehasonlításban még így is csak a 25. helyre elegendő a magyar diplomaták javadalmazása. De még a V4-es összevetésben is a magyar diplomaták viszik a legkevesebbet haza – közölte a minisztérium.","shortLead":"Hiába emelik meg a külszolgálaton lévő diplomaták fizetését, EU-s összehasonlításban még így is csak a 25. helyre...","id":"20170303_KKM_Csiszar_Jeno_igy_is_szereny_fizetessel_kell_beerje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ff568c-2395-427a-92c1-4fea08516d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f208253-75c1-47d3-9572-3e45ea2597a8","keywords":null,"link":"/itthon/20170303_KKM_Csiszar_Jeno_igy_is_szereny_fizetessel_kell_beerje","timestamp":"2017. március. 03. 18:14","title":"KKM: Csiszár Jenő konzul így is szerény fizetéssel kell beérje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d332fe2d-01c6-4e38-8d5a-af7f6d46472b","c_author":"Bedő Iván","category":"cegauto","description":"Az autók szabad parkolóhelyekhez navigálhatnák a gazdájukat. Egyelőre több cég többféle megoldással kísérletezik.","shortLead":"Az autók szabad parkolóhelyekhez navigálhatnák a gazdájukat. Egyelőre több cég többféle megoldással kísérletezik.","id":"201709__okosparkolas__utszeli_modszerek__autok_ha_beszelgetnek__foglaltat_jelez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d332fe2d-01c6-4e38-8d5a-af7f6d46472b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de2b9e-0222-400c-8d1c-645a40504c38","keywords":null,"link":"/cegauto/201709__okosparkolas__utszeli_modszerek__autok_ha_beszelgetnek__foglaltat_jelez","timestamp":"2017. március. 04. 10:00","title":"Parkolóhelyet is keres nekünk a jövő GPS-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]