Pedig a férfiak szexuális problémái nem ritkák, a felmérések szerint a 40 és 70 év közöttiek 52 százaléka legalább egyszer szenvedett már ilyen jellegű panaszoktól az élete során. A globális mérőszámoknál a hazai adatok sem jobbak: a magyar férfiak 47 százaléka küzd szexuális zavarokkal, de csak alig 9 százalékuk kér orvosi segítséget. Pedig a probléma összetett: a zavar mögött általában valamilyen alapbetegség húzódik, így csak ennek diagnosztizálásával és gyógykezelésével, valamint szakorvosi segítséggel gyógyulhat ki belőle a páciens.

De milyen esetekben beszélhetünk szexuális zavarokról?

Erektilis diszfunkció, vagyis merevedési zavarok (a merevedési képesség csökkenése),

rendellenes ejakuláció,

csökkenő libidó (szexuális vágy)

másodlagos nemi jellegben történő változások, például csökkenő szőrzet, megnagyobbodott emlők esetén.

A beteg elsőként általában valamilyen merevedési zavart, más néven erektilis diszfunkciót érzékel, és ez az állapot több mint három hónapig is eltarthat. Ha a tünet esetleg elmúlik, az még nem jelenti a zavar végét: a kellemetlen panaszok látszólag mindentől függetlenül, újra és újra jelentkezhetnek. Hazánkban mintegy 400-500 ezer férfi szenved erektilis diszfunkciótól, és sokuknál soha nem derül fény a szexuális zavart okozó alapbetegségre.

A fiatal felnőttek is érintettek

A második leggyakoribb, átlagosan az esetek 25 százalékára jellemző tünet a csökkent libidó, amit főként a túlhajszoltság, illetve a depresszió okoz. Akkor jelenik meg, amikor a páciens krónikusan stresszes időszakokat él át, nagyobb elvárásoknak van kitéve, esetleg családi vagy munkahelyi problémák gyötrik. A lelki teher sokszor fizikai tünetekbe csap át: a prosztatagyulladás vagy a krónikus kismedencei fájdalom megjelenése szinte mindig a pszichés gondokkal terhelt időszakokra tehető. Ezekhez a helyzetekhez már nem elég a türelem, hiszen a kielégítő szexualitás hiánya stresszt, a stressz pedig fizikai tüneteket okoz. Csakhogy a megfelelő szexuális teljesítőképességhez normálisan működő hormonháztartásra, megfelelően működő szervrendszerre és beidegzésre, egészséges érrendszerre és pszichére van szükség. Ha ezek közül bármelyik sérül vagy hiányzik, a testi egyensúly felborul és akár fiatalon, a húszas évek elején is megjelenhetnek a különböző szexuális panaszok.

Az okok sora változatos lehet, de a leginkább hajlamosító tényezők és betegségek a következők:

dohányzás

magas vérnyomás

szív-és érrendszeri megbetegedések

központi idegrendszeri problémák

cukorbetegség

kóros elhízás

magas koleszterinszint

szervi megbetegedések

sérülésből, traumákból fakadó zavarok

pszichés, avagy lelki okok

Komplex probléma, komplex vizsgálat

A terápiás folyamatok megkezdése előtt átfogó laborvizsgálatra van szükség, amely segít feltérképezni a zavarok mögött meghúzódó betegségeket. A vér- és vizeletvizsgálatok mellett a vese és májfunkciókat, illetve a nemi szervek ultrahangos vizsgálatát is célszerű elvégezni, negyvenéves kor felett pedig kardiológiai tesztekre is szükség lehet. Mivel a nemi szervek a húgyutakkal, a húgyhólyaggal és a prosztatával közös szakaszokon találhatók, az első feladat ezen területek feltérképezése, alapos vizsgálata. A szexuális zavarok mögött ugyanis nem egyszer az elhanyagolt prosztatagyulladás vagy -megnagyobbodás áll, ugyanakkor a jóindulatú és a rosszindulatú daganatok is okozhatnak hasonló tüneteket.

A prosztata ráadásul a szexualitás fontos, rejtett szerve, ingerlésével tovább fokozható az aktus élményének intenzitása, miközben az ondóváladékért is a prosztata felel, elősegítve és serkentve a spermiumok mozgását, ez a nemi mirigy tehát a megtermékenyítésben is döntő szerepet játszik. A dülmirigyet érintő problémákat és panaszokat legtöbbször bakteriális vagy abakteriális típusú prosztatagyulladás okozza, amely már a húszas-harmincas életévekben is megjelenhet, éppen ezért érdemes már fiatal felnőttkorban rendszeresen részt venni a megelőzést szolgáló prosztatavizsgálatokon.

Kérjük szakorvos segítségét!

A szakemberek szerint a merevedési zavarok kilencven százalékban eredményesen kezelhetők potencianövelő szerek nélkül. A potencianövelő szerek csak a tüneti problémákat tompítják, azonban magát a betegséget vagy az esetleges lelki, pszichés okokat nem orvosolják. Ha szexuális zavarokat tapasztalunk, forduljunk szakorvoshoz, a vizsgálatokat pedig kezdjük az urológusnál. A terápiát a szakemberek a helyzet súlyosságától függően alakíthatják, a kezelési módok így két nagy csoportra oszthatók:

Nem invazív kezelési forma:

Ez elsősorban gyógyszeres terápiát jelent, amely a fájdalomcsillapításon túl az alapbetegség kezelését veszi célba. Bakteriális gyulladás esetén antibiotikumokkal, hormonális problémáknál pedig hormonpótlással szorítja vissza a panaszokat. Jól célzott a terápiával a szexuális zavarok akár néhány hét alatt is orvosolhatók.

Az életmódváltás is egyértelműen a terápia része lehet, így a dohányzás és az alkohol elhagyása, valamint a testsúlycsökkentés a legfontosabb, hiszen ezek a tényezők egyértelműen negatívan hatnak a szexualitásra.

Pszichológus, pszichiáter bevonása is fontos lehet a betegség gyógyításában azért, hogy enyhítsük a teljesítménykényszer és a stressz hatásait.

Invazív kezelési megoldások:

Elsősorban műtéti eljárásokat sorolunk ide, általában akkor számolnak ezzel a szakemberek, amikor a páciens már nem reagál semmilyen más terápiára.

Az invazív kezelési módok között ritkán, de előfordulhat lokális hormoninjekciók használata is, amit a páciens önmagának, helyileg fecskendez be.

Az egészségtudatossággal nem érdemes addig várni, míg a baj bekopogtat hozzánk. Férfiként ajánlott lehet néhány megelőző praktikát bevetni ahhoz, hogy minél tovább megőrizzük fittségünket, egészségünket, szexualitásunkat. Ha odafigyelünk a személyes higiéniánkra, ha egészségesen étkezünk, ha aktívak vagyunk és rendszeresen sportolunk, emellett igyekszünk feldolgozni a stresszt, máris sokat tettünk az egészségünkért. Ha megtartjuk az ideális súlyunkat, valamint néhány vitaminnal vagy gyógynövénnyel is támogatjuk az egészségünket, akkor bízhatunk benne, hogy a gyulladások, a prosztataproblémák és a szexuális zavarok is elkerülnek minket.