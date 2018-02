[{"available":true,"c_guid":"c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","shortLead":"Távozott az edzőjük, övé a bob is, amivel versenyeznének. ","id":"20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4119276-9261-4da3-90c5-20fc85953b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23609934-a960-4f92-9ef3-5016fbd006d5","keywords":null,"link":"/sport/20180214_nagy_bajba_kerult_a_jamaicai_bobcsapat","timestamp":"2018. február. 14. 17:46","title":"Nagy bajba került a jamaicai bobcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b9761c-554d-4b75-a8f6-a56f46a303f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A lap szerint menthetetlen a kapcsolatuk Shane Tusuppal. ","shortLead":"A lap szerint menthetetlen a kapcsolatuk Shane Tusuppal. ","id":"20180215_blikk_beadta_a_valokeresetet_hosszu_katinka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4b9761c-554d-4b75-a8f6-a56f46a303f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6589745d-f6dd-4412-9724-49256338e52d","keywords":null,"link":"/sport/20180215_blikk_beadta_a_valokeresetet_hosszu_katinka","timestamp":"2018. február. 15. 06:37","title":"Blikk: Beadta a válókeresetet Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddeb4060-be6c-4a58-9d3e-b2ab2846c567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Francia kutatók szerint összefüggés lehet a rák kialakulása és a magasan feldolgozott élelmiszerek - mint a csoki, a cukros üdítők vagy a húsgolyók - fogyasztása között. ","shortLead":"Francia kutatók szerint összefüggés lehet a rák kialakulása és a magasan feldolgozott élelmiszerek - mint a csoki...","id":"20180215_A_porlevesek_a_cukros_uditok_es_bizonyos_kenyerek_is_novelhetik_a_rak_kockazatat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddeb4060-be6c-4a58-9d3e-b2ab2846c567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e72068-749e-41ed-97fa-120adb76ea55","keywords":null,"link":"/elet/20180215_A_porlevesek_a_cukros_uditok_es_bizonyos_kenyerek_is_novelhetik_a_rak_kockazatat","timestamp":"2018. február. 15. 10:09","title":"A porlevesek, a cukros üdítők és bizonyos kenyerek is növelhetik a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0113f0-6b03-4147-87bd-98b9934e778e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A régi gyárépület óriási vászonként szolgált a graffitiseknek Queensben. A hely tulajdonosa azonban úgy döntött, hogy másra használja a területet, és egyik éjjel fehérre mázoltatta a külső falakat, a bíró szerint jogtalanul.","shortLead":"A régi gyárépület óriási vászonként szolgált a graffitiseknek Queensben. A hely tulajdonosa azonban úgy döntött...","id":"20180214_tobb_millio_dollarps_karteritest_kaptak_new_yorki_graffitisek_mert_leromboltak_a_muveiket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a0113f0-6b03-4147-87bd-98b9934e778e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3dcc49-822a-4881-b3a6-a79f50a15cd9","keywords":null,"link":"/kultura/20180214_tobb_millio_dollarps_karteritest_kaptak_new_yorki_graffitisek_mert_leromboltak_a_muveiket","timestamp":"2018. február. 14. 13:51","title":"Több millió dolláros kártérítést kaptak New York-i graffitisek, mert lerombolták a műveiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525e4325-cb65-47a7-a720-a00bf5cbf124","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Már nem csak megbélyegez, hanem a létükben fenyegeti a civileket a Stop Soros törvényjavaslat, mondják egyes civil szervezetek, miután tanulmányozták a szöveget, amely túl képlékeny meghatározásaival az önkénynek ágyaz meg. A 70-es években jobb volt a szabályozás, mint ez a törvény – amely elfogadása esetén erős nemzetközi tiltakozóhullámot hozhat el.\r

