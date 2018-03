Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek elfogadása. A társadalmat rossz állapotában "fagyasztotta be" az Orbán-kormány, és túl nagy volt az ár, amit az emberek többsége fizetett ezért. Az oktatási rendszerben most sem zárkóznak fel a szegények, de arra a problémahalmazra, ami most jön, senki sem készült fel. Az Orbán-kormány társadalompolitikájának hatásáról beszélgettünk Kovách Imre és Czibere Ibolya szociológusokkal. 2018. március. 26. 17:30 "Nagyon nagy az ár, amit a társadalom fizet" A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. 2018. március. 26. 10:21 Egy ötéves gumi is lehet új – tudja, mi az a bűvös DOT-szám? Kampányhajrára fordult Tállai András is. 2018. március. 26. 09:36 Tállai hétvégéje: kezdőrúgások, keresztcipelés Ebben egyetértett vele a munkaügyi bíróság is, amely szerint a joggal való visszaélés egyértelműen alátámasztható azoknál az álláspályázatoknál, amelyeket bár papíron "megnyert" Vasvári, mégsem nevezték ki táblabíróvá. 2018. március. 26. 10:33 Bíróság mondta ki, hogy visszaélt a jogával Handó Tünde 2018. március. 26. 10:31 Emlékszik még Drotár Adriennre? Tökéletes kampányfilmmel jelentkezett