Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5e45b48-47f2-4ca8-aa34-2d50c382b2b6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Károkat okoztak az előző heti fagyok a gyümölcsösökben, a szakemberek szerint a kajszi- és őszibarack esetében a gazdáknak termésvesztéssel kell kalkulálniuk.","shortLead":"Károkat okoztak az előző heti fagyok a gyümölcsösökben, a szakemberek szerint a kajszi- és őszibarack esetében...","id":"20180327_Csak_lekvarnak_lesz_jo_Bajban_a_baracktermelok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e45b48-47f2-4ca8-aa34-2d50c382b2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46c857f-97d1-44a3-ad30-819b5969efa0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Csak_lekvarnak_lesz_jo_Bajban_a_baracktermelok","timestamp":"2018. március. 27. 11:00","title":"Csak lekvárnak lesz jó? Bajban a baracktermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit, így azt ki kellett operálni a gyomrából. ","shortLead":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit...","id":"20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3460df-9b16-4483-9b66-827f95b1f2bf","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","timestamp":"2018. március. 27. 10:04","title":"Sértetlenül maradt kockás papucsot húztak ki egy piton gyomrából -videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c427704-e174-4f13-9a0f-cfce25aaae23","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","timestamp":"2018. március. 28. 17:22","title":"Aszfaltozás miatt 10 kilométeres dugó van az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. Az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért kapott mentelmi jogot.","shortLead":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint...","id":"20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5ae6ba-2fae-4eaa-baac-861bda628101","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 27. 21:47","title":"Nem függesztik fel a gyilkossági kísérlettel vádolt szolnoki képviselőjelölt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható...","id":"20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f241f7b-37eb-48be-a5c4-c32feede8f65","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","timestamp":"2018. március. 28. 06:29","title":"Nem csalás, nem ámítás: itt a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két hétben egyre nagyobb hullámokat vető adatgyűjtési botrány után átalakította adatvédelmi beállításait tartalmazó felületét a Facebook. Az oldal felhasználói az új fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbben le tudják tölteni a saját maguk által megosztott tartalmakat is.","shortLead":"Az elmúlt két hétben egyre nagyobb hullámokat vető adatgyűjtési botrány után átalakította adatvédelmi beállításait...","id":"20180328_facebook_adatvedelmi_beallitasok_valtozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d4230-5166-48be-9fd0-2e99e8bccc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_facebook_adatvedelmi_beallitasok_valtozas","timestamp":"2018. március. 28. 14:03","title":"Átvariálta a Facebook a beállításait, saját érdekében nézzen most rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca1b5d-9615-43db-bc53-1d28e3d851c0","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Élete legnehezebb döntését hozta meg Gyurta Dániel, s jelentette be kedd délután: befejezi az úszást. London olimpiai bajnoka éveken át verhetetlen volt fő számában, 200 méter mellúszásban, az utóbbi időben azonban már nem tudott a korábbiakhoz hasonló sikereket elérni. 28 évesen vált, sportdiplomáciai karrierjére összpontosít.","shortLead":"Élete legnehezebb döntését hozta meg Gyurta Dániel, s jelentette be kedd délután: befejezi az úszást. London olimpiai...","id":"20180327_gyurta_daniel_visszavonul_portre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ca1b5d-9615-43db-bc53-1d28e3d851c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8cff82-671f-4d94-846c-fb09db08fba9","keywords":null,"link":"/sport/20180327_gyurta_daniel_visszavonul_portre","timestamp":"2018. március. 27. 18:30","title":"Nem lesz több nagy visszatérés – Gyurta Dániel abbahagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején a budapestieknek.","shortLead":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején...","id":"20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6cd59-dd98-480d-a266-046b6943f372","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","timestamp":"2018. március. 28. 11:45","title":"Szlovákiában is leállt az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]