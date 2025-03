A vállalat célja, hogy 2026-ra árbevételének 90%-a fenntartható termékekből származzon. Milyen stratégiák segítik ennek az ambiciózus célnak az elérését, és hogyan biztosítják, hogy ezek a termékek valóban megfeleljenek a fenntarthatósági kritériumoknak?

Mikulas Herskovic: Tudjuk, hogy a legnagyobb hatást nem a közvetlen szennyezőanyag-kibocsátással, hanem termékeinkkel gyakoroljuk a környezetre, így stratégiánk középpontjában a fenntartható termékek forgalmazása áll. Emellett saját működésünket is folyamatosan fejlesztjük: flottánkban egyre több a hibrid és elektromos jármű, és szlovákiai raktárunkban már most is napelemekkel termeljük meg az energiaigényünk 30%-át. A cél természetesen az lenne, hogy 100%-ban saját, megújuló energiát használjunk, de az iparágra jellemző működési tényezők miatt ez egyelőre még csak iránymutató elképzelés.

Mivel az iparágban nincs egységes fenntarthatósági szabvány, saját értékelési modellt dolgoztunk ki. Ennek megfelelően beszállítóinknak is fenntartható módon kell működniük, számos környezetvédelmi elvárásnak megfelelve gyártási folyamataik során. A második szempont a termék összetétele: fenntartható forrásból származó anyagokat kell tartalmaznia, de legalábbis önmagában újrahasznosíthatónak kell lennie. Ezek az alapvető kritériumok határozzák meg, hogy mely termékek kaphatnak fenntartható termékbesorolást kínálatunkban.

Új termékek bevezetésénél is szigorú szabályokat alkalmazunk: az aktuálisan listázott termékek meghatározott százalékának fenntarthatónak kell lennie. Ez garantálja, hogy természetes rotációval egyre nagyobb arányban legyenek jelen fenntartható alternatívák. Az ügyfelek számára pedig online és személyes értékesítési csatornákon is elsősorban fenntartható opciókat ajánlunk ki, hogy támogassuk őket a környezettudatos döntésekben.

Mikulas Herskovic, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatója ©Lyreco Centrel Europe

A Lyreco Office Wellbeing szolgáltatása is idesorolható. Ez a programegyüttes mit tesz hozzá az elégedettség és a produktivitás fenntartásához a munkahelyeken?

A Lyreco alapelve, hogy egy jó munkanap nemcsak az irodai felszerelésekről szól, hanem a munkavállalók kényelméről és jóllétéről is. Az emberek gyakran az irodaszerekre asszociálnak velünk kapcsolatban, de ennél sokkal szélesebb a spektrum: kávé- és catering megoldásokkal is hozzájárulunk az irodai komfortérzethez. Gondoskodunk például az étkezőhelyiségek készleteinek ellenőrzéséről, újratöltéséről, valamint a pihenőszobák és a közösségi terek kialakításáról is, ahol a kollégák egy kávé és egy egészséges snack társaságában pihenhetnek egyet.

Szemes és őrölt kávétermékeinken kívül például exkluzív B2B partnerként forgalmazzuk a Nespresso üzleti megoldásait Magyarországon, hiszen a márka globálisan nagy hangsúlyt fektet a kapszulák visszagyűjtésére és újrahasznosítására, a használt kávé műtrágyaként való visszaforgatására az ültetvényeken, és persze arra, hogy csomagolóanyagaik se terheljék a környezetet. Az újrahasznosítási láncba a Lyreco ingyenes használtkapszula-begyűjtő szolgáltatással kapcsolódik be, illetve hiteles tanúsítványt biztosít ügyfeleinek a visszaforgatott kapszulamennyiségről. Ezzel nemcsak a minőségi munkahelyi időtöltést támogatjuk, de a fenntartható megoldásokat is igyekszünk az alapvető szükségletek közé beemelni.

Az említettek bizonyára még nagyobb hangsúlyt kapnak a jelenlegi poszt-COVID érában. A Lyreco-t mennyiben érintette a hibrid munkavégzés elterjedése?

A távoli munkavégzés térnyerése ugyan színesítette palettánkat – különösen a technikai eszközök és az otthoni munkavégzéshez szükséges bútorok terén –, azonban azt is érzékeltük, hogy a vállalatok többnyire nem hajlandók jelentős összegeket befektetni az otthoni irodák felszerelésébe.

A legtöbb cég csupán kisebb eszközöket, monitorokat, egereket vagy billentyűzeteket biztosít az alkalmazottainak, de a nagyobb értékű bútorok esetében már kevésbé elkötelezettek. A pandémia alatt volt egy rövid fellendülés ebben a szegmensben, de kitartó törekvés nem bontakozott ki az otthoni munkavégzés teljes infrastruktúrájának kiépítésére.

Mostanra azt látjuk, hogy egyre többen igyekeznek visszahívni dolgozóikat az irodába, mert felismerték, hogy a vállalati kultúra és az együttműködés szempontjából a személyes jelenlét még mindig kulcsfontosságú. Arról nem is beszélve, hogy az irodabérletért súlyos összegeket fizető nagyvállalatok szintén motiváltak abban, hogy újra megtöltsék ezeket a tereket.

A különféle iparágak egyedi beszerzési kihívásokkal néznek szembe. Minek köszönhetően tudják e sokszínű piacon mindenki számára azonos színvonalon biztosítani szolgáltatásaikat?

Az ügyfelek igényei jelentősen eltérhetnek attól függően, hogy egy nagy multinacionális cégről vagy egy kisebb vállalkozásról van szó. Ezért külön értékesítési csapatokat alakítottunk ki, amelyek kifejezetten az adott méretű vállalatokra szakosodtak. Egy nagyvállalatnál komplexebb logisztikai és adminisztratív folyamatokat kell kezelni, például több száz vagy ezer munkaállomásra kell termékeket szállítani, míg egy kisebb cég esetében egyetlen központi helyen történik az átadás. A nagyobb ügyfeleknél gyakran egyedi integrációs projekteket is megvalósítunk, amelyek lehetővé teszik a beszerzési és számlázási folyamatok automatizálását. Ezenkívül egyes partnereink számára készletezési szolgáltatásokat is nyújtunk, ami azt jelenti, hogy raktáron tartjuk azokat a termékeket, amelyeket rendszeresen használnak, így azokat akár másnapra kiszállíthatjuk nekik.

Az irodai ellátás mellett a gyártás és raktározás területén is jelen vagyunk, de az elvárások és az árérzékenység jelentősen eltérhet szektoronként. Nem mindenáron az árversenyben akarunk helytállni, inkább az értékalapú megoldásokra összpontosítunk. Ahogy mondani szokás, ügyfeleink nem azt kapják, amit kérnek, hanem azt, amire szükségük van – az egyedi igények megértése és az ezekre szabott szolgáltatásaink jelentik a versenyelőnyünket.

A Lyreco egyik fő erőssége a személyes kapcsolatokra építő értékesítési és tanácsadói hálózat. Ügyfeleink visszajelzései szerint különösen fontos számukra, hogy van kihez fordulniuk, és a terméklista mellett aktív segítséget is kapnak a megvalósításhoz. Értékesítőink az első találkozón nem az árakról tárgyalnak, hanem az ügyfél igényeiről: milyen termékeket használnak napi szinten, milyen problémákkal szembesülnek. Csak ezután kerülhetnek szóba az anyagiak.

Hogyan marad naprakész a Lyreco tanácsadói csapata az iparági trendekkel és innovációkkal kapcsolatban?

Az értékesítők képzése nem egy zárt végű folyamat. Minden év januárjában megrendezzük a Supplier Fair nevű eseményünket, ahol beszállítóink rendszeresen tartanak tréningeket és bemutatják legfrissebb termékeiket, fejlesztéseiket.

Negyedévente országos értékesítői találkozókat is tartunk, ahol a beszállító szakértői ismertetik a sales csapat számára az új trendeket. Bizonyos esetekben még az ügyfelekkel közös szakmai találkozókat is szervezünk, ahol ők is bepillanthatnak a kulisszák mögé.

Emellett saját termékmarketing-csapatunk is figyelemmel követi a piaci trendeket, és minden hónapban tájékoztatja az értékesítőket az újdonságokról.

Milyen irányba fejlődik tovább a Lyreco a következő években, akár a termékpalettát, akár a munkáltatói márkát vagy a fenntarthatóságot tekintve?

A fenntarthatóság továbbra is működésünk alapkövét fogja képezni, de ha a vállalat fejlődési irányait nézzük, az irodai termékek mellett egyre inkább a higiéniai megoldásokra és a munkavédelmi eszközökre tevődik át a hangsúly.

Különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk a PPE (Personal Protective Equipment, azaz egyéni védőfelszerelések) piacának, ahol korábban nem voltunk számottevő szereplők, de mostanra sikerült egy szemmel látható szeletet hasítani belőle. Különösen a magyar piacon szeretnénk bővíteni ezt a szegmenst, ezért egy dedikált PPE-specialista csapat felállítását tervezzük.

Célunk, hogy ugyanazt a magas szintű tanácsadói szolgáltatást tudjuk nyújtani ezen a területen is, mint ami az irodai és higiéniai termékek kapcsán már védjegyünkké vált. A PPE nem csupán egy termék, hanem egy komplex szolgáltatás, amely magában foglalja a megfelelő szabványok betartását és az ügyfelek igényeinek részletes megértését. A következő években ennek fejlesztése lesz az egyik legfontosabb fókuszunk Magyarországon.

