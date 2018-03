Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat." "Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások" 2018. március. 28. 06:30 "Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline óriási sikerű regényét, a Ready Player One-t, akinek elég sok köze van ahhoz a korszakhoz – a nyolcvanas évekhez –, amely előtt a könyv tiszteleg. De az a helyzet, hogy ezt így, ennyire csodálatosan más talán nem is tudta volna megcsinálni. Kritika." "Steven Spielberg meghekkeli a szívünket" 2018. március. 28. 11:30
"London – hosszú börtönt kapott a gyermekhadsereg szervezője" 2018. március. 27. 18:36
"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint százfős gyermekhadsereget verbuválni." "Erről tudjon: akkor is leköveti önt a Facebook, ha soha nem is regisztrált – mutatjuk, hol lehet kikapcsolni" 2018. március. 28. 07:02
"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek a Facebooknak. Csakhogy a törlés önmagában nem elég, a közösségi oldal ugyanis a böngészőkbe épített, a felhasználók online aktivitását követni képes funkciókkal akkor is begyűjti az adatokat, ha az illető már megszüntette a fiókját – sőt a leskelődés azokat is érinti, akik soha nem is használták a Facebookot." "Gyurcsány drukkol a Jobbiknak, hogy sikeresen befejezzék, amit elkezdtek" 2018. március. 27. 19:45
"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos mellett kampányoltak Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökkel. A fórum bejáratánál a Fidelitas akciózott, Gyurcsány pénzesőben távozott." "A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai százezernyi dolgozó időst vizionáltak." "Szatmáry Kristóf véletlenül elismerte, eddig bukás a nyugdíjas-szövetkezeti rendszer" 2018. március. 28. 20:49 A nemek közti esélyegyenlőség a családpolitikára szűkül, a civileket támadó szabályozás pedig a nőjogi szervezetek működésére is rossz hatással van.



"Április 10-én temetik Demján Sándort" 2018. március. 29. 16:25
"A hétfőn elhunyt üzletembert a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra."