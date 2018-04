Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","shortLead":"Megugrott a beköltözők száma az elmúlt években az ukrán határ menti falukban, legalább is papíron. ","id":"20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f86ca9a5-fa2b-4468-9983-3b18f2e8a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7da24-c912-4f3a-9efa-aa71369f623e","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_kozmunkat_igert_a_polgarmester_az_ukranok_bejelenteseert_cserebe","timestamp":"2018. április. 03. 20:42","title":"Közmunkát ígért a polgármester az ukránok bejelentéséért cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"","category":"kultura","description":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","shortLead":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","id":"20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5ec6-adff-4968-a337-e5b78b2bccb6","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","timestamp":"2018. április. 04. 12:51","title":"Kórházba került az Austin Powers színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","shortLead":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","id":"20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4377d8e5-5990-4b02-8056-08993c270e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","timestamp":"2018. április. 04. 09:49","title":"Amikor az anyád elmondja, hogy leszbikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer brüsszeli központjában történt súlyos számítógépes hiba miatt. ","shortLead":"Az európai légi járatok felénél jelentős késésekre lehet számítani az Eurocontrol európai repülésirányító rendszer...","id":"20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c57c7-960b-4204-be90-8e88d5a81c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012cdc-1fa4-477f-a488-918f1ca3cd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Baj_van_osszeomlott_az_europai_legikozlekedes_gepek_ezrei_kesnek","timestamp":"2018. április. 03. 17:46","title":"Baj van: összeomlott az európai légi közlekedés, gépek ezrei késnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több termelési értéket tud előállítani, mint Magyarország. Legalább 60 ezer be sem tanított szakmunkás dolgozik a szektorban.","shortLead":"A hazai építőipar legnagyobb problémája a hatékonyság, hiszen Ausztria ugyanannyi foglalkoztatottal közel hatszor több...","id":"20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06adb361-2677-4af0-b474-c01e07b7e80b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Hatszor_annyi_munkat_vegez_el_egy_osztrak_epitoipari_munkas_mint_egy_magyar","timestamp":"2018. április. 04. 10:18","title":"Hatszor annyi munkát végez el egy osztrák építőipari munkás, mint egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac77f8c0-f0f2-4374-b955-76995a04097f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási csattanást lehetett hallani vasárnap abban az amerikai vasúti átjáróban, amelyben belerohant az érkező tehervonat egy kamionba. Kisebb csoda, hogy senki sem sérült meg súlyosan.

","shortLead":"Óriási csattanást lehetett hallani vasárnap abban az amerikai vasúti átjáróban, amelyben belerohant az érkező...","id":"20180403_megtortent_a_remalom_egy_kamionnal_egy_vasuti_atjaroban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac77f8c0-f0f2-4374-b955-76995a04097f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5462bca-e4e9-408d-9572-aa7052781d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_megtortent_a_remalom_egy_kamionnal_egy_vasuti_atjaroban","timestamp":"2018. április. 03. 17:11","title":"Megtörtént a rémálom egy kamionnal egy vasúti átjáróban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","shortLead":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","id":"20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292c5f25-e87e-490e-b821-6643dc14a15d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","timestamp":"2018. április. 04. 18:16","title":"3000 kilométert utazik egy magyar nő, hogy szavazhasson vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. április. 03. 11:50","title":"Üvegpók, Hotel Menthol, gigantikus disznók – Így lettek a showelemek (majdnem) fontosabbak a zenénél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]