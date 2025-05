Amikor hosszabb utazást vagy csak egy hétvégi kiruccanást tervezünk, az első kérdés, amit érdemes megválaszolni: mire vágyunk éppen? Mire van szükségünk? Nyüzsgő, változatos városi élményekre, ahol felfedezésre váró utcák és terek, izgalmas épületek, kulturális, gasztronómiai programok várnak? Vagy inkább a természet megnyugtató közelségére, vágyunk: erdei sétákra, kirándulásra, csendes elmélyülésre vagy egy jó kerékpártútára? Gyakran nehéz dönteni, hiszen a fárasztó, munkával teli hétköznapok után minden kikapcsolódásra szükségünk lehet: szellemi, testi lazításra, aktív és passzív pihenésre is.

Ahogy beköszöntött a tavasz, az utazási kedv is megnő. Ha te is a fenti kérdésen gondolkozol, ha egy olyan helyet keresel, ahol egyetlen nap alatt sétálhatsz reneszánsz épületek közt, kávézhatsz hangulatos belső udvarokban, majd biciklire pattanva csobbanhatsz egyet egy türkizkék tóban – akkor vagy egy remek tippünk. Klagenfurt, a Karintia szövetségi tartomány fővárosa, százezernél valamivel több lakosával Ausztria hatodik legnépesebb települése.

Városi kalandozás: kávé, kultúra, piacok és helyi ízek

Klagenfurt igazán egyedi: a karintiai vendégszeretet, az olasz építészet és a szlovén piaci hagyományok kulturális öröksége formálja a várost. Nézzük meg közelebbről, miből is áll össze ez a varázslatos légkör!

Egy ismeretlen városba érve a leggyakoribb úti cél a belváros, ahol a leginkább magunkba szívhatjuk a hely hangulatát és megismerhetjük az ott élő embereket.

Klagenfurtban is érdemes az első sétánkat a város szívében kezdeni. Kezdjük a felfedezést a Neuer Platzon, ahol Klagenfurt szimbóluma, a Lindwurm – a vízköpő sárkány – fogad. Ez nemcsak egy látványos szobor, hanem a helyiek számára igazi találkozóhely. Innen karnyújtásnyira van az óváros, ahol reneszánsz és barokk épületek között sétálhatunk, ami olyan élményt nyújt, mintha egy időutazásra indulnánk.

Ha a sétától elfáradva beülnénk valahová, vagy csak kicsit belekóstolnánk a helyiek kávézási szokásaiba, nem kell sokáig gyalogolnunk. Klagenfurt jobbnál jobb kávézókkal vár: itt nemcsak a bécsi hagyományok, de az olasz espresso-kultúra is jelen van, így biztosan mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelő kávéfajtát. A fantasztikus épületeknek köszönhetően pedig hangulatos, romantikus belső udvarokban élvezhetjük a kávét – legyen az egy flat white, vagy egy habos cappuccino. De ezeken a helyeken akár egy kiadós brunch-csal is indíthatjuk a napot.

A gasztronómia rajongói egy igazán különleges helyet találhatnak a városban, amit nem szabad kihagyni: az Alter Platz felől indulva érdemes betérni a Benediktinermarktra, vagyis a bencés piacra. A megszokott piacok mellett ez egy igazán különleges hely, ahol karintiai sajtok, olasz sonkák, szlovén fűszerek illatai keverednek.

A klagenfurti bencés piac © Oesterreich Werbung/ Harald Eisenberger

A slow food éttermek mellett friss halat, helyi biotermékeket és kiváló borokat is találunk. Külön kipróbálásra érdemes egy helyi specialitás, a Kärntner Kasnudeln, vagyis a töltött tésztatáska, amit a nagymamák még kézzel sodornak.

Ha a városi séták során szívesen járunk kiállításokra és múzeumokba, Klagenfurtban igazán nem lesz okunk panaszra. A művészetek kedvelőinek kihagyhatatlan a Klagenfurti Városi Galéria, azaz a Stadtgalerie Klagenfurt. A kortárs művészet mellett többek között Klimt, Schiele, Ernst műveit is megtalálhatjuk itt. Ha a város művészeivel szeretnénk megismerkedni, akkor ne hagyjuk ki a Karintiai Modern Művészeti Múzeumot sem, aminek állandó kiállítása a tartomány országos vagy nemzetközi hírű művészeire koncentrál. De érdemes ellátogatni a tartomány legnagyobb múzeumába, a Rudolfinumba is, ami a hozzá tartozó könyvtárral és saját kiadójával jelentős tudományos intézmény.

Különleges, szokatlan kulturális élményt keresünk? Klagenfurtban egy kis csillagászati varázslatban is részünk lehet. Az Europa Park területén található Klagenfurti Planetárium garantáltan lenyűgöz majd kicsiket és nagyokat is. Itt ugyanakkor adrenalindúsabb programot is kipróbálhatunk: a gyerekek és elszánt felnőttek kedvence a városi mászócsarnok, ahol bátran feszegethetjük a határainkat.

Vissza a természetbe, akár két keréken!

A nyüzsgő városi napok után jól eshet a természetben megpihenni. Akár a gyalogtúrát részesítjük előnyben, akár csak könnyű sétát tennénk egy hangulatos tóparton, Klagenfurtban nem fogunk csalódni. A bringázás is nagyon népszerű a környéken, könnyebb és nehezebb túraútvonalakat is találhatunk, lenyűgöző tájakon.

Klagenfurt egyik legnagyobb vonzereje a Wörthi-tó, ami fekvésének köszönhetően a legmelegebb alpesi fürdőtavak egyike. De kár lenne kizárólag a standolás élményéért meglátogatni, hiszen a környék csodálatos kirándulóhelyekkel és kerékpáros útvonalakkal vár. Több népszerű látnivaló közül is válogathatunk, akár szép kilátásra, akár egy hangulatos templom meglátogatására, vagy csak egy könnyű sétára van időnk.

Kerékpárral Klagenfurtban a Wörthi-tónál © Franz-Gerdl

A Lendkanal-csatornán sétálva percek alatt elérhető a tó keleti öble. A parton számos kikötő található, ahonnan különféle hajókirándulások, körutazások, romantikus sétahajók indulnak. A tó nyáron remek lehetőség fürdésre, hűsölésre és napozásra, este pedig érdemes egy romantikus sétát tenni a naplementében, ami ebben a környezetben feledhetetlen élményt nyújt.

Klagenfurt és környéke bővelkedik különböző hosszúságú és nehézségű kerékpáros útvonalakban is. Felfedezhetjük két keréken a kulináris különlegességeket, a történelmi helyszíneket és a Wörthi-tavat is.

Az ajánlások szerint a város szívéből, a Lindwurmtól indulnak Klagenfurt kerékpárútjai. Ha csak egyre lenne időnk, akkor válasszuk a Wörthi-tavi kerékpárutat: ez a tó északi partja mentén, Pörtschach-on át vezet Veldenbe, és útközben több helyen is nagyszerű lehetőséget kínál egy hűsítő fürdésre, vagy finom falatokra.

De ha inkább a kultúra iránt érdeklődnénk, akkor induljunk el a Glan kerékpárúton Maria Saal irányába. A Dráva kerékpárút pedig Karintia déli vidékeire kalauzolja a bringásokat.

Akkor sem kell aggódnunk, ha nincs saját bringánk, hiszen az ide látogatók használhatják a város közösségi kerékpárjait is. 50 állomáson összesen 270 kerékpár áll rendelkezésre a nap 24 órájában: így a bringa nélküli utazás már nem lehet kifogás, irány a természet!

Túrázás: kilátás mindenek fölött

Ha szívesebben gyalogolunk, a kisebb sétáktól kezdve a nagy kihívást jelentő túrákig mindenki megtalálja a számára megfelelő útvonalat.

A klagenfurti Stadtpfarrturm © Arnold Poeschl

A Kreuzbergl erdeje igazi mesevilág a város szívében, ahol könnyű túrák és madárcsicsergés várja a kirándulókat. A Kreuzbergl hegyet meghódítva a tetőről lenyűgöző kilátás nyílik Klagenfurtra és a Wörthi-tóra – ez hely a természet idillje a város szívében.

Aki pedig magasabbra vágyik, annak a Klagenfurter Hüttéhez vezető túrát érdemes bevállalni. A festői túraútvonal végén karintiai finomságok és a Karavankákra nyíló lenyűgöző panoráma várja a túrázókat.

Egy ilyen tájon igazán érdemes kilátókat emelni, több fantasztikus helyszín közül is válogathatunk. A legnépszerűbb ezek közül a Pyramidenkogel, ami a világ legmagasabb fából épült kilátója. A 360 fokos panoráma lenyűgöző: a tó, a város és az egész karintiai táj a lábaink előtt hever. A Seewiese is csodálatos kilátópont, különösen naplementekor. Az ide látogatók szerint a legszebb kilátás miatt érdemes a tó északi partjára, Pörtschachba is ellátogatni, ahol a patinás Werzer’s Badehaus, egy különleges fürdőház is található.

Láthatjuk, hogy Klagenfurt nem csak hangulatos, de egy élettel teli, izgalmas város is. Legyen szó sporteseményekről – mint az Ironman vagy a Kärnten Läuft futóverseny –, borospincékről, ahol a Sauvignon Blanc mellé fantasztikus kilátást kínálnak, vagy csak egy spontán piknikről a tó partján – a város minden pillanata örömteli élményekkel vár.

További érdekességek és látnivalók Klagenfurtban és a Wörthi-tónál: www.austria.info

Nyitókép: Tourismusregion Klagenfurt am Wörthersee / Helge Bauer