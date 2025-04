A tökéletes alkat hajszolása szinte mindennapjaink részévé vált. Nem is csoda, hisz – néhány kivételtől eltekintve – még mindig a természetellenesen vékony, fiatal test idealizálása folyik a médiumokban: ezt látjuk a reklámokban, a filmekben, a magazinokban és a közösségi média platformjain is. Kortól függetlenül kapják ezt a nyakukba a nők, lehetnek tinédzserek, felnőttek, anyák vagy nagymamák, a média üzenetei világossá teszik: tökéletes alak nélkül nincs siker, pénz vagy egészség. Ehhez ráadásul a nagyobb, főleg fast fashion ruhaboltok is erősen hozzájárulnak: a legtöbb kereskedő méretezése és modelljei is az ideális testek birtokosainak kedveznek, megnehezítve és megkeserítve azon vásárlók életét, akik más arányokkal és formákkal rendelkeznek.

Mindezek ellenére van egy réteg – főleg az idősebb, tapasztaltabb generáció egy része, illetve azok, akik nem külső megerősítésekből merítik önbizalmukat –, akik már képesek átlátni a média és a társadalom sugallta hamis képen. És bár a nem tökéletes alak felvállalása sokszor nekik is nehéz, mégis előbbre tudják helyezni az egészségüket és jóllétüket a külsejüknél, és elfogadni magukat olyannak, amilyenek. A tapasztalatlan, és ebből adódóan sokszor érzelmileg is sérülékenyebb serdülőkre (12 és 18 év közötti korosztály) és fiatal felnőttekre (18 és 30 év közötti korosztály) viszont sokkal komolyabb hatással vannak ezek az ipari manipulációk és társadalmi trendek: ők sok esetben a közösségi média hamis képeihez mérik magukat, figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy amit ott látnak, az már egy torzított, retusált valóság.

Éppen ezért, amikor étkezési zavarokról van szó, ez a két korcsoport kerül legtöbbször szóba (noha a legújabb felmérések szerint a 30 éven felüli felnőttek körében is egyre többször találkozhatunk vele). Az étkezési zavarok egyik oka a testképzavar, amikor valaki torzultan érzékeli saját testét, folyton elégedetlen, kövérnek vagy csúnyának tartja magát még akkor is, ha ez nem igaz, és a környezetétől is ellentétes reakciókat kap. Ez aztán alacsony önértékeléshez, depresszióhoz, anorexiához vagy bulimiához, de akár az újabban „divatossá” vált orthorexiához is vezethet.

Anorexia esetén az illető – akár a teljesen normál testalkata ellenére is – túlsúlyosnak látja, ezért kóros soványságig éhezteti magát. A bulimiában szenvedők szégyent, undort és bűntudatot érznek a testükkel és az étellel kapcsolatban, ezért hánytatják és extrém diétákkal kínozzák magukat. Az egészségtudatos milleniálok és Z generációsok között pedig egyre gyakoribb jelenség az orthorexia, vagyis az egészséges étkezési szokások megszállott követése. Az egészséges étkezés trendje alapjában véve pozitív jelenség, de sajnos van néhány vadhajtása is: sokan extrém módon korlátozzák magukat abban, mit ehetnek és mit nem, még akkor is, ha egyébként ezt egészségileg semmi nem indokolja. Ők azok, akik indokolatlan félelmet éreznek bizonyos – és sokszor akár létfontosságú – ételekkel szemben (pl. szénhidráttartalmú élelmiszerek, zsírok, cukrok, tejtermékek, állati eredetű termékek stb.), ami bizonyos esetekben súlyos tápanyaghiányhoz is vezethet.

A fenti problémákkal küzdő lányok és fiatal nők esetében a test sanyargatása, a táplálék megvonása súlyos, rövid és hosszú távú következményekkel jár mind mentális, mind testi egészségük szempontjából. Az alultápláltság okozta szív- és érrendszeri megbetegedések mellett a létfontosságú tápanyagok hiányában az idegrendszer is károsodhat, de a folyamatos hánytatás miatt fogászati és emésztőrendszeri problémák sorozata is jelentkezhet. Mindemellett a nem megfelelő táplálkozás a hormonháztartást is felborítja, ami nők esetében súlyos, életük több aspektusát is jelentősen érintő problémákat okozhat.

Ezek között említhetjük a hüvelyszárazságot, mely a köztudattal ellentétben nem csak a változókorban, vagy épp szülés után lévő hölgyeket érinti. Az alultápláltság vagy az alacsony testzsír ugyanis csökkenti az ösztrogén szintjét, ami nagyon fontos szerepet játszik a reproduktív rendszer működésében, így az egészséges hüvelynyálkahártya fenntartásában is. Az ösztrogén egy része a zsírsejtekben termelődik, így, ha nincs elég testzsír, kevesebb lesz az ösztrogén is a szervezetben. Ez viszont drámai hatással lehet a női szervezetre, hiszen ez a hormon szabályozza többek között a menstruációs ciklust, ennek köszönhetjük kamaszkorban a másodlagos nemi jegyek kifejlődését (mellek növekedése, széles csípők és nőies testalkat), ez segít a csontok szilárdságának megtartásában, és fontos szerepet játszik a bőr és a haj hidratáltságának megőrzésében is.

Az étkezési zavarok miatt kialakult hüvelyszárazságért felelős továbbá a tápanyagok hiánya is: a nyálkahártya egészségéhez ugyanis szükség van omega-3 és omega-6 zsírsavakra, C- és E-vitaminra, valamint elegendő mennyiségű cinkre és vasra is. Bulimia esetében gyakori jelenség a szervezet kiszáradása is, hiszen a gyakori hányással rengeteg folyadék távozik a szervezetből, ami többek között a hüvely nyálkahártyáját is érinti. Emellett az alultápláltsággal, ahogy fent is említettük, szív- és érrendszeri zavarok is együtt járhatnak, ami gyenge keringést eredményezhet. Ez ugyancsak csökkenti a hüvely vérellátását, ami a nyálkahártya szárazságához vezet.

Fontos megemlíteni, hogy a hüvelyszárazság kellemetlen tünetei (viszkető, égő érzés, csökkent hüvelyi nedvesedés és fájdalom szexuális együttlét esetén, gyakori húgyúti fertőzések, hüvelyi vérzés) következményeként szinte minden érintett libidója csökken, ami könnyen vezethet a párkapcsolat romlásához is.

Az egészséges és örömteli szexuális életük mellett a családalapítás és teherbe esés esélyét is kockáztatják azok, akik az ideális alak elérése érdekében extrém diétákba kezdenek. Az alacsony ösztrogénszint és a tápanyaghiány menstruációs zavarokat, rendszertelen vagy elmaradó ovulációt is okoz. Az alacsony testzsír miatt a test túlélő üzemmódba kapcsol, így saját magát teszi tulajdonképpen képtelenné arra, hogy teherbe essen, hisz egy magzat kihordása veszélyes lenne az „éhező” anyai szervezet számára. És ha az evési zavarokkal küzdő anya mégis teherbe esne, az extrém diéták folytatása súlyos veszélynek tenné ki a magzatot is: fejlődési rendellenességek, koraszülés és vetélés is előfordulhat.