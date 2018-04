Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni fogja.","shortLead":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni...","id":"20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd21b00-7fec-4c12-a793-14b4b7274504","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","timestamp":"2018. április. 12. 09:03","title":"Itt az olcsó strapamobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar miniszterelnöknek.","shortLead":"A brit külügyminiszter több politikus szerint szégyent hozott az országra azzal, hogy gratulált a magyar...","id":"20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e77062-79cc-49de-81ed-4ae094cb491b","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Boris_Johnson_gratulalt_Orban_Viktornak_aztan_kapott_erte","timestamp":"2018. április. 11. 10:44","title":"Boris Johnson gratulált Orbán Viktornak, aztán kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül a levegőben történt robbanás miatt következett be a légi katasztrófa – olvasható az időközi műszaki jelentésben, melyet szerdán hozott nyilvánosságra Varsóban a lengyel minisztériumi vizsgálóbizottság.","shortLead":"Nem a pilóták hibája, hanem egy sor szándékos, egyebek között a gép oroszországi javításakor tett intézkedés, végül...","id":"20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6366eaa7-cf1a-4fb1-8891-c69c47cf1842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eea9424-d227-4310-a104-ad7bf3ecab4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_lengyel_jelentes_robbanas_okozta_a_szmolienszki_tragediat","timestamp":"2018. április. 11. 15:13","title":"Lengyel jelentés: robbanás okozta a szmolenszki tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek mondható) képét osztogatták az emberek, aztán egy újabb, furcsa bejegyzés kezdett terjedni, nem kis humort csempészve ezzel a szürke hétköznapokba. ","shortLead":"A Facebookon időről időre feltűnnek furcsa bejegyzések. Előbb egy százlábú (bár a poszt méretét látva inkább ezernek...","id":"20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32963c5f-835c-4ce7-b13f-cb906f612dbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_On_is_latta_Furcsa_bejegyzes_terjed_a_Facebookon_hosszu_masodpercekig_kell_gorgetni_mire_az_ember_a_vegere_er","timestamp":"2018. április. 11. 19:56","title":"Ön is látta? Furcsa bejegyzés terjed a Facebookon, hosszú másodpercekig kell görgetni, mire az ember a végére ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó vasútállomását látja először Budapestből.","shortLead":"A főváros egyik régi szégyenfoltja évről évre rondább, sok ide érkező vendég, turista sokszor Kőbánya-Kispest málladozó...","id":"20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6250ef6-c2a3-4b5f-931a-1ac66cf8366b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180411_lassan_eltuntetik_vegre_a_kobanya_kispesti_vasuti_dzsumbujt","timestamp":"2018. április. 11. 11:28","title":"Lassan eltüntetik végre a kőbánya-kispesti vasúti dzsumbujt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","shortLead":"A hazai közélet legfontosabb témáját is érintette röviden az amerikai szenátusi meghallgatásán Mark Zuckerberg.","id":"20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff34446-037b-4cc8-b6d5-639c1768583f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_valasztasok_magyarorszag","timestamp":"2018. április. 10. 22:18","title":"Megszólalt Zuckerberg: a magyar választások előtt is töröltek Facebook-fiókokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","shortLead":"Az állam segítségével építik meg a szállodát, amelyet Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége üzemeltethet.","id":"20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3b3812-40fc-4f7b-99ce-c75f52184413","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180411_Nyiregyhazan_lesz_szallodaja_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. április. 11. 13:46","title":"Nyíregyházán lesz szállodája Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","shortLead":"A világranglistán 61. magyar teniszező az első fordulóban kiesett. ","id":"20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291988c5-6994-42ba-92a6-18b7e8646218","keywords":null,"link":"/sport/20180411_a_marrakesi_sem_lesz_fucsovics_kedvenc_tornaja","timestamp":"2018. április. 11. 20:07","title":"A marrákesi sem lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]