Az arab országok rémülete, a Moszad titka és az orosz nép brutális áldozata

Az izraeli hegemóniától félnek az arab országok a Közel-Keleten, bár az nincs ellenükre, hogy Irán meggyengül. Ám napról napra fokozódik aggályuk az izraeli katonai művelet miatt, attól tartanak, hogy csatamező lehet az egész térségből – mutat rá a Die Presse tudósítója, Thomas Seiber.

Sebastian Sons, az Öböl-régió szakértője a bonni Carpo agytrösztnél azt mondja, az arab szomszédok számára szörnyűség az, ami most zajlik. Az eltelt években sorra rendezték kapcsolatukat Izraellel, egyesek még Teheránhoz is közeledtek, mert például Szaúd-Arábia és az Emirátusok gazdaságilag nyitni akart, hogy jöjjön a külföldi tőke. Csakhogy ennek feltétele a stabilitás, ám annak most annyi.

Egyes államokat létükben fenyegethet a háború. Több mint 20 kormány követeli az izraeli támadások leállítását, illetve a nukleáris fegyverkezés beszüntetését, ami vonatkozik az izraeli programra is.

Idáig az arabok abban bíztak, hogy Trump megfékezi Netanjahut és tárgyalóasztalhoz kényszeríti a mullahokat. Ám azt látják, hogy jó viszony ide vagy oda, nem képesek érdemben befolyásolni a politikust. Márpedig veszélyes lehet számukra, hogy a kormányfő kész helyzetet kíván teremteni. Célja az, hogy az egész Közel-Keletet ellenőrzése alá vonja.

A már említett német elemző azt mondja, hogy a miniszterelnökre úgy tekintenek, mint aki csak saját céljait követi, a bőrét igyekszik menteni. Megtorpedózta a kétállami megoldást, azaz nem megbízható partner a szaúdiak számára a kapcsolatok rendezéséhez.