[{"available":true,"c_guid":"b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás. Van itt minden, mint a búcsúban, de vajon ez elegendő a sikerhez? Teszten az XZ2 és az XZ2 Compact.","shortLead":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás...","id":"20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9ad77c-bb29-4ddd-9655-35cc8bda9a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","timestamp":"2018. április. 21. 16:00","title":"Mit tudnak 2018-ban a Sony csúcsmobiljai? Megnéztük a kisebbet és a nagyobbat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha az adófizető meggondolja magát és megváltoztatja a támogatni kívánt vallási szereplőt, vagy úgy dönt, hogy egyetlen egyháznak sem juttat tovább ilyenformán pénzt, akkor korábbi nyilatkozatát vissza kell vonnia, vagy új nyilatkozatot kell tennie, különben mindig ugyanannak az egyháznak fog menni az egy százalék. ","shortLead":"Ha az adófizető meggondolja magát és megváltoztatja a támogatni kívánt vallási szereplőt, vagy úgy dönt, hogy egyetlen...","id":"20180421_Valtozas_az_egyhazi_egy_szazalek_felajanlasa_orokre_is_szolhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bd3c8c-e483-40e6-b0da-0a30163d615d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Valtozas_az_egyhazi_egy_szazalek_felajanlasa_orokre_is_szolhat","timestamp":"2018. április. 21. 08:36","title":"Változás: az egyházi egy százalék felajánlása örökre is szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium. Moszkvában most a hivatalos meghívásra várnak. ","shortLead":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium...","id":"20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceec371-4e1f-4dc4-a5de-28599a471810","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. április. 20. 16:03","title":"Trump meghívta Putyint a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bbec5d-0479-4b77-a8d5-e0d4d229492e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megváltoztatta Szváziföld nevét III. Mswati király: a dél-afrikai országot innentől történelmi nevén, eSwatiniként kell majd megemlíteni.","shortLead":"Megváltoztatta Szváziföld nevét III. Mswati király: a dél-afrikai országot innentől történelmi nevén, eSwatiniként kell...","id":"20180420_Nevet_valtott_egy_afrikai_orszag_es_ennek_Svajcban_is_orulnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27bbec5d-0479-4b77-a8d5-e0d4d229492e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be33208-d6c0-447b-be35-d44da7e649ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Nevet_valtott_egy_afrikai_orszag_es_ennek_Svajcban_is_orulnek","timestamp":"2018. április. 20. 13:52","title":"Nevet váltott egy afrikai ország, és ennek Svájcban is örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150068df-9882-4443-825b-7ca56db0fd35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az incidens után két nappal elpusztult az egyik megdobált kenguru. ","shortLead":"Az incidens után két nappal elpusztult az egyik megdobált kenguru. ","id":"20180420_Halalra_dobaltak_kovekkel_egy_kengurut_egy_kinai_allatkertben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150068df-9882-4443-825b-7ca56db0fd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf32377-ef82-4d1c-8c22-dc9723017d94","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Halalra_dobaltak_kovekkel_egy_kengurut_egy_kinai_allatkertben","timestamp":"2018. április. 20. 20:52","title":"Halálra dobáltak kövekkel egy kengurut egy kínai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak, hogy a sugárkezelésekkel nem lesz baj az ország egyik legnagyobb kórházában, ám a jogi helyzet bizonytalan. A tét most több milliárd forint, hosszabb távon viszont az emberek élete.","shortLead":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak...","id":"20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c826b-f0fb-4a62-84c0-5e9e346f6380","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","timestamp":"2018. április. 20. 06:30","title":"Finanszírozási pókerjátszma a miskolci kórházban a rákos betegek feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea74924-3127-4950-b9b3-4cde2c31e2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","timestamp":"2018. április. 21. 16:56","title":"Szanyi nem akar primadonnát a párt élére, indulhat az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épülete előtt. Gyárfás azt mondta, abszurdnak érzi az egész gyanúsítást. ","shortLead":"Több újságíró és tévés is várta az őrizetbe vételéből csütörtökön szabadult Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt...","id":"20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8535ee-24fd-40fc-a2f9-28c9fce53e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f73734c-8f86-4a8d-b8c7-a93050003a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Gyarfas_Nincs_titkom_a_hangfelvetelt_megvagtak__video","timestamp":"2018. április. 19. 18:51","title":"Gyárfás: Nincs titkom, a hangfelvételt megvágták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]