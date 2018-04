A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.

A Volvot birtokló Geely a közelmúltban alapított egy új márkát, a Lynk & Co-t, melynek révén a kínai vállalat nem titkoltan komoly sikereket szeretne elérni Európában. A korábban kijött Lynk & Co 01 egy divatterepjáró, a Lynk & Co 03 egy szedán, a márciusban leleplezett Lynk & Co 02 pedig egy kompakt crossover, ami így néz ki:

Friss hír, hogy az európai piacra szánt összes Lynk & Co, tehát a bal- és jobbkormányos modellek egyaránt Európában, a vállalat belgiumi üzemében fognak készülni. A cég kínai gyártó egységében már megkezdődött az összeszerelés, azonban az itt készülő és idén nyáron forgalomba kerülő kocsik csak a kínai piacon lesznek kaphatóak.

A Lynk & Co várhatóan 2019-ben indítja be a belgiumi gyártást, az első európai vásárlók pedig 2020 elején vehetik majd át autóikat.

A 4,45 méter hosszú, 1,89 méter széles, illetve 1,53 méter magas legfrissebb modell, a Lynk & Co 02 2,7 méteres tengelytávolsággal rendelkezik, melynek köszönhetően tágas beltérrel kecsegtet. A típusban a nemrégiben Év Autójának választott és általunk is alaposan letesztelt XC40-ből ismerős háromhengeres 1,5 literes benzinmotor teljesít szolgálatot, mely többek közt hibrid és plug-in hibrid változatban is elérhető lesz.

Érkezőben van továbbá egy tisztán elektromos hajtásláncú kivitel is: a 2021-ben debütáló villanymotoros Lynk & Co 02 várhatóan az elektromos Volvo XC40 technikájára fog épülni. Azt sajnos egyelőre nem tudni, hogy a Lynk & Co modellek milyen áron kerülnek debütálnak majd Európában.

