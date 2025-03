A 2024 januárjában indult, majd némi türelmi idő után júliusban élesedő, kötelező visszaváltási rendszer körülbelül 2 hónap leforgása alatt futott fel, és mára annyira népszerű lett, hogy minden percben átlagosan 100 darab palackot váltunk vissza Magyarországon. Egy-egy ilyen tranzakció során nagyjából 18 darab palack landol az automatákban, ami így megint bekerül a körforgásba és újrahasznosul. A vásárlók pedig nemcsak 50 forintjaikat kapják vissza minden egyes visszaváltott italcsomagolás után, de ezzel a minimális erőfeszítéssel képesek radikálisan csökkenteni saját karbonlábnyomukat is.

Hány palackot vittünk vissza 2024-ben?

A palackvisszaváltások száma folyamatosan növekedett a 2024-es évben. A lassabb kezdés után ugrásszerű felívelés a nyár második felében volt tapasztalható: míg július első hetében 5 690 176 darabot, addig ennek majdnem nyolcszorosát, azaz 47 211 844 db palackot váltottak vissza a vásárlók szeptember első hetében. Ezután ez a hirtelen növekedés megállt, és egy stabil, körülbelül 40-41 millió palackos heti átlagon maradt a 2024-es év végéig. A legtöbb italcsomagolást közvetlenül a karácsony előtti héten vitték vissza, összesen 49 196 439 darabot. Ha az egy nap alatt történt visszaváltásokat nézzük, a tavalyi rekord az év utolsó előtti napján, december 30-án dőlt meg: 10 485 196 darab palackot vittek vissza összesen.

Területi felosztásban míg nyár végéig a fővárosiak és Pest vármegye lakossága bizonyult a legszorgalmasabbnak a visszaváltásban (megelőzve a nyugati és keleti vármegyéket), addig szeptemberben ez az arány megfordult, és ettől kezdve folyamatosan az ország keleti részén élők váltották vissza a legtöbb palackot. Csak ezután következnek a nyugati vármegyék, majd legvégül a főváros és annak agglomerációja.

Miből viszünk vissza a legtöbbet?

A visszaváltott csomagolások közül a legtöbb a műanyag palackokból érkezik vissza (58%), második helyen a fém italosdobozok (37%) állnak, majd a sort az üvegek (5%) zárják. A legtöbbet visszaváltott termék egy magyar gyártású sör fémdoboza volt, amit egy szintén magyar ásványvíz másfél literes műanyagpalackja követett, harmadik helyre pedig egy fémpalackos energiaital került. A MOHU célkitűzése – az európai uniós irányelvekkel összhangban – a 90%-os visszaváltási ráta a következő néhány éven belül, ami az első féléves eredmények láttán egyébként reális célkitűzésnek tűnik.

Hova vittük vissza a csomagolásokat?

A tavalyi évben a lakossági visszaváltások körülbelül 98 százaléka a REpont automatákkal történt. Ugyanakkor, mivel egyre több kisebb bolt is csatlakozik a rendszerhez kézi visszaváltópontként, egyre többen használják ki az általuk biztosított visszaváltási lehetőséget is. Hazánkban ugyan a 400 négyzetméternél kisebb boltoknak nem kötelező a csatlakozás az italcsomagolások visszaváltási rendszeréhez, mégis egyre többen ismerik fel ezek közül, mennyire fontos vásárlóik körében az, hogy a bevásárlás helyszínén visszaváltásra is legyen lehetőségük. Ezek az üzletek önkéntes alapon csatlakozhatnak a rendszerhez, ahol a boltosok egy applikáció segítségével, manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. A MOHU ennek megkönnyítésére eszközöket is biztosít: a tranzakciók bolton belüli kezeléséhez nyomtató kézi eszközt, valamint zsákokat és egy úgynevezett rolli kocsit a hulladék tárolásához. Ez utóbbi segítségével a tárolás körülbelül egy hűtőgépnyi helyen megoldható. Amikor a boltban visszaváltott italcsomagolások száma eléri a 900-at, a MOHU visszaváltó automatával felszerelt autói értesítést kapnak, és rövid időn belül a helyszínre mennek, hogy visszaváltsák és elszállítsák a felgyűlt hulladékot. Ezután a MOHU a VISSZAVÁLTÓ nevű applikáció segítségével azonnal megtéríti a boltosnak a vásárlóknak előzőleg kifizetett visszaváltási díjat. Ha az üzletben zajló visszaváltás kinövi a kézi rendszert és eléri a havi 10 ezer darabos határértéket, akkor lehetőség van automata igénylésére is, amennyiben van mód annak elhelyezésére.

©MOHU

Mit csináltunk a visszakapott forintokkal?

Az automatás visszaváltások közel 83 százalékánál a vásárlók a palackonként visszajáró 50 forint visszaváltási díjat bolti utalványokban kérték vissza, amelyek összértéke az év végére meghaladta a 40 milliárd forintot. A tranzakciók csaknem 17 százalékánál a visszaváltók saját maguknak utaltatják vissza a díjat, ami a MOHU REpont applikációjának segítségével – Európában egyedülálló módon – azonnal meg is érkezett a bankszámlájukra. 2024 végéig a visszaváltók 0,25 százaléka döntött úgy, hogy jótékonysági célokra ajánlja fel a kapott összeget. 2024-ben a felajánlások kedvezményezettjei a Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika voltak, akik számára 2025 február végéig a MOHU jótékonysági programjának keretében 153 323 008 forint gyűlt össze.

Mit hoz 2025-ös év?

A MOHU egyik 2025-ös célkitűzése, hogy növelje mind a kézi, mind a gépi visszaváltás területi lefedettségét az országban. Azon dolgoznak, hogy olyan falvakba is eljusson a visszaváltás lehetősége, ahol ez jelenleg még nem megoldott. Ezen törekvések jegyében például az összes, kézi visszaváltásra jelentkező kisbolt regisztrációját mérlegelés nélkül hagyja jóvá a MOHU.

* A visszaváltási arány a gyártók havi jelentései alapján forgalomba hozott és a MOHU rendszerében visszaváltott, kötelezően visszaváltási díjas termékek („logós”) alapján került kiszámításra A számítás a korábbi, nem kötelezően visszaváltási díjas csomagolású („logó nélküli”) termékeket nem tartalmazza..

A tartalom a MOHU megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.