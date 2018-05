Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","shortLead":"Sokkal több rendőr van most a Kossuth téren, mint tüntető. Kordont reggel hatkor viszont nem láttunk.","id":"20180508_parlament_tuntetes_kordon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c363616f-a676-4d52-b072-f200728e6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ec9ccd-9ebb-4cd6-b65b-89b8b165c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_parlament_tuntetes_kordon","timestamp":"2018. május. 08. 06:21","title":"Kordon nincs a Parlamentnél, csak elkezdtek gyülekezni a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20d61e-340f-4138-80a6-ed4cbed6d8c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elżbieta Bieńkowskánál azért szakadt el a cérna, mert az álláspontja nem kapott elég támogatást az Európai Parlamentben. Most egy életre megtanulhatja: mikrofon előtt sosem káromkodunk.","shortLead":"Elżbieta Bieńkowskánál azért szakadt el a cérna, mert az álláspontja nem kapott elég támogatást az Európai...","id":"20180509_kiakadt_a_lengyel_unios_biztos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be20d61e-340f-4138-80a6-ed4cbed6d8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c9baba-74db-4930-8afb-b5febc52ed1d","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_kiakadt_a_lengyel_unios_biztos","timestamp":"2018. május. 09. 07:35","title":"\"B­*ssza meg, hogy utálom ezt!\" – kifakadt a lengyel uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379c8169-cea6-4fb2-8852-12920009f4fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Részletek egyelőre nincsenek, csak annyit tudni, hogy a légitársaság vezérigazgatója, a debreceni polgármester és a reptér üzemeltetője sajtótájékoztatót tartanak.","shortLead":"Részletek egyelőre nincsenek, csak annyit tudni, hogy a légitársaság vezérigazgatója, a debreceni polgármester és...","id":"20180508_allitolag_tobb_uj_jarat_inditasat_is_bejelenti_a_wizz_air_debrecenbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=379c8169-cea6-4fb2-8852-12920009f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea2af6e-f065-41d3-981c-a3160b3887bf","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_allitolag_tobb_uj_jarat_inditasat_is_bejelenti_a_wizz_air_debrecenbol","timestamp":"2018. május. 08. 16:28","title":"Állítólag több új járat indítását is bejelenti a Wizz Air Debrecenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni eddigi irodáját a parlamentben.\r

","shortLead":"Az eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán közzétett videón mutatja be, hogyan készül elhagyni...","id":"20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c107c2-135c-4d91-b108-91a56bf1e989","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_szomoruan_dobozol_es_bucsuzik_lazar_janos","timestamp":"2018. május. 08. 20:17","title":"Szomorúan dobozol és búcsúzik Lázár János – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le csaknem egész délelőttre.","shortLead":"Kedden alakul meg az új Országgyűlés, egymást érik a tüntetések, a Parlament környékén hatalmas területet zártak le...","id":"20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8657fa-1275-4dc4-be82-61949bb6e890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07a6767-7b97-49a5-bde2-5d5dd81017a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kossuth_ter_alakulo_ules_parlament_lezaras","timestamp":"2018. május. 08. 06:53","title":"Hangszóróval üvöltik be Orbánnak, hogy elkergetik – itt van minden a mai Kossuth téri őrületről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat. Így nem maradt más, csak Andy Vajna.","shortLead":"Mert a másik két indulót kizárták. Az egyik túl olcsón dolgozott volna, a másik rosszul töltötte ki a papírokat...","id":"20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9812ecd0-fe7e-4420-882b-8956b71b1448","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Andy_Vajna_nyomdajaban_keszul_Botka_Laszloek_onkormanyzati_lapja","timestamp":"2018. május. 07. 14:28","title":"Andy Vajna nyomdájában készül Botka Lászlóék önkormányzati lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat a menekülttáborokban – erre jutott az ENSZ és a Világbank fejlesztési ügynöksége.","shortLead":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat...","id":"20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fb44f3-5027-40d1-9452-719aa0c4af0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"A migránsozás helyett itt egy észszerű javaslat a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012fb41f-01e5-4ec3-aabd-d3437aaa1c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_tobbi_kepviselo_bujkalt_Lazarral_meg_fotozkodni_is_lehetett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012fb41f-01e5-4ec3-aabd-d3437aaa1c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d5626f-ea8d-468b-8aab-7491f5fddb77","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_tobbi_kepviselo_bujkalt_Lazarral_meg_fotozkodni_is_lehetett","timestamp":"2018. május. 08. 15:04","title":"Sok fideszes képviselő bujkált, Lázárral még fotózkodni is lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]