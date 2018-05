Az elmúlt hetekben több helyen is felbukkant már az az újfajta sebességmérési módszer, amellyel a gyorshajtókat igyekeznek kiszűrni a rendőrök a forgalomból. Az eddigi módszerekkel ellentétben azonban ezt szinte képtelenség észrevenni, és csak akkor esik le a sofőrnek, hogy valami történt, amikor kiintik őt a forgalomból.

A Hegylakók szerint több motoros is arról számolt be, hogy jelöletlen, civil rendőrautók állították meg a szabálytalankodó motorosokat. A módszer minden esetben ugyanaz volt: egy darabig követték a motorost, hogy rögzítsék a szabálysértést, majd elé hajtva bekapcsolták a megkülönböztető jelzést. A Hegylakóknak nyilatkozott is egy neve elhallgatását kérő motoros rendőr, aki elmondta, már 2017-ben is dolgoztak a projekten, de csak az idei évben lett minden feltétel adott, hogy elindítsák ezt a fajta sebességmérési módszert. A cél ugyanakkor nem a bírságolás, hanem a gyorshajtás visszaszorítása.

Hasonló, jelöletlen civil rendőrautókról számolt be a napokban a CivilHetes is. A beszámoló alapján többségében Audival mértek a rendőrök Kecskemét és Lajosmizse között, de Szentendrén is egy négykarikás autóból vadásznak a gyorshajtókra. Ugyanakkor volt, aki Forddal, Mercedesszel vagy épp Opel Astrával találkozott.

Olvasóinkat egyébként korábban épp arról kérdeztük, mit gondolnak a hazai sebességhatárokról. Ezek alapján úgy tűnik, sokan a növelés mellett teszik le a voksukat.

