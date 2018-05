Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d82d990-fdfb-4954-9166-ca6f057fcd0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepő kijelentések sorát hallhatta Pölöskei Gábornétól egy budapesti konferencia közönsége. A szakképzésben a helyettes államtitkár szerint az a baj, amit az eddigi Orbán-kormányok okoztak. No, ezt azért nem ilyen nyíltan mondta el Áder János testvére.","shortLead":"Meglepő kijelentések sorát hallhatta Pölöskei Gábornétól egy budapesti konferencia közönsége. A szakképzésben...","id":"20180523_Ader_testvere_radobbent_sajnalatos_modon_rombolt_az_elozo_Orbankormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d82d990-fdfb-4954-9166-ca6f057fcd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df4e910-f653-4988-a6b2-e66519a50873","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ader_testvere_radobbent_sajnalatos_modon_rombolt_az_elozo_Orbankormany","timestamp":"2018. május. 23. 09:50","title":"Áder testvére rádöbbent: sajnálatos módon rombolt az előző Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","shortLead":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","id":"20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf710281-39ee-4cd6-bdcb-ac5572d36cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","timestamp":"2018. május. 24. 06:56","title":"Ceglédberceli tragédia: korábban is okozott már súlyos balesetet a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjszaka áramszünet idején kaptak hivatalos, állami csatornán érkező üzenetet a floridai Lake Worth lakói arról, hogy egy hordányi élőhalott épp úton van feléjük.","shortLead":"Vasárnap éjszaka áramszünet idején kaptak hivatalos, állami csatornán érkező üzenetet a floridai Lake Worth lakói...","id":"20180524_teves_uzenet_zombitamadas_aramszunet_teves_riasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b42107-caff-4836-8ebf-5f597bbb17ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_teves_uzenet_zombitamadas_aramszunet_teves_riasztas","timestamp":"2018. május. 24. 12:03","title":"Túlzás nélkül megdöbbentő üzenetre ébredtek az éjszaka közepén egy floridai város lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord született. 2883 milliárd forintot fizetett az állam tavaly különféle árukra és szolgáltatásokra.","shortLead":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord...","id":"20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34d5191-ef57-49e9-b934-1bb291de01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","timestamp":"2018. május. 24. 12:50","title":"Magyarországnál jobban senki sem függ az EU-s pénztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten rendezik meg az Európa jövője nevű konferenciát Budapesten, amelyet a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet szervez. A brit Guardian mellett több magyar sajtóterméket sem engedtek be, de Balog Zoltán legnagyobb aggodalmáról érkezett hír.","shortLead":"A héten rendezik meg az Európa jövője nevű konferenciát Budapesten, amelyet a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet...","id":"20180523_Balog_Zoltan_attol_fel_Europaban_betiltjak_a_gyerekek_megkereszteleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b05bf95-f1ae-476d-9912-7ea5dfffa5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Balog_Zoltan_attol_fel_Europaban_betiltjak_a_gyerekek_megkereszteleset","timestamp":"2018. május. 23. 14:30","title":"Balog Zoltán attól fél, Európában betiltják a gyerekek megkeresztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BL két döntőse a második és a nyolcadik helyre került a legértékesebb futballklubok listáján.","shortLead":"A BL két döntőse a második és a nyolcadik helyre került a legértékesebb futballklubok listáján.","id":"20180523_Barmi_tortenjen_a_palyan_a_Manchester_United_Europa_legertekesebb_klubja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c885b4-0f50-40ec-bdd5-0b94a08a1123","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Barmi_tortenjen_a_palyan_a_Manchester_United_Europa_legertekesebb_klubja","timestamp":"2018. május. 23. 16:04","title":"Bármi történjen a pályán, a Manchester United Európa legértékesebb klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő a legendás fotósorozat főszereplője, nincs is nála alkalmasabb ember a feladatra. ","shortLead":"Ő a legendás fotósorozat főszereplője, nincs is nála alkalmasabb ember a feladatra. ","id":"20180523_John_Malkovich_tarlatvezetest_tartott_a_Mucsarnokban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2adc83-24a5-4c85-8c04-6587bedad962","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_John_Malkovich_tarlatvezetest_tartott_a_Mucsarnokban","timestamp":"2018. május. 23. 13:35","title":"John Malkovich tárlatvezetést tartott a Műcsarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d63e0f-24f8-4a46-ac8f-03a2fc8ed83d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat ember, köztük a magyar buszvezető ellen is vádat emelt a veronai államügyész. A tárgyalás október elején lesz az olasz város bíróságán. ","shortLead":"Hat ember, köztük a magyar buszvezető ellen is vádat emelt a veronai államügyész. A tárgyalás október elején lesz...","id":"20180525_Vadat_emeltek_a_veronai_buszt_vezeto_magyar_sofor_ellen_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08d63e0f-24f8-4a46-ac8f-03a2fc8ed83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53d2930-139b-4a21-9d3f-63626f61c69c","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Vadat_emeltek_a_veronai_buszt_vezeto_magyar_sofor_ellen_is","timestamp":"2018. május. 25. 06:47","title":"Vádat emeltek a veronai buszt vezető magyar sofőr ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]