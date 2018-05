Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon. Még azokat is könnyen lehet értékesíteni, melyek már egy-két éve keresik a új tulajdonost.","shortLead":"Bár a tavalyiakhoz képest tovább emelkedtek az árak, minden ingatlantípusra jelentős az érdeklődés a balatoni piacon...","id":"20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3040bb7-9f51-4a49-9ac4-1a3116edf767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c75591-e79f-49f1-a1aa-0e90c9f79745","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Szinte_mindent_el_lehet_adni_a_balatoni_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. május. 29. 11:49","title":"Szinte mindent el lehet adni a balatoni ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanácsadó ügyvédje levelet küldött az LMP vezetésének, amiben azt állítja, Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti az LMP vezetését és tagságát, szándékosan elszabotálta a kampányt, és még csak nem is fizetett. Bírósági ügy lehet a dologból.","shortLead":"A tanácsadó ügyvédje levelet küldött az LMP vezetésének, amiben azt állítja, Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti...","id":"20180528_Ron_Werber_az_LMP_vezetese_elszabotalta_a_kampanyt_es_nem_fizetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b58ee54-c91e-4ea3-8cde-c2774088d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5830ab-ec2f-4bb2-808f-a104370e8b63","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Ron_Werber_az_LMP_vezetese_elszabotalta_a_kampanyt_es_nem_fizetett","timestamp":"2018. május. 28. 10:00","title":"Ron Werber: az LMP vezetése elszabotálta a kampányt, és nem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó pillanatait.","shortLead":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó...","id":"20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bebc45-ccd3-4b9b-9329-7c0cb38cdad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","timestamp":"2018. május. 28. 00:03","title":"Mint egy darab kő, úgy zuhant le az égből a Boeing, a 113 utasból 112 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük eredményeit, melyek sokak számára megnyugtatók lehetnek.","shortLead":"Svéd kutatók több mint 38 ezer ember alvásai szokásait követték 13 éven át. Most tették közzé a megfigyelésük...","id":"20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049790ac-c40d-409f-b251-8a69bc0c3e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_mennyi_alvas_egeszseges_hetvegi_szundikalas_tovabb_alvas","timestamp":"2018. május. 28. 07:02","title":"Szeret 1-2 órával tovább aludni hétvégén? Akkor van egy remek hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzéki szavazók többségét minden kerületben a „régi” baloldali pártok, tehát az MSZP–Párbeszéd, a DK és az Együtt szavazói adják, az „új” baloldali ellenzék (LMP, Momentum) a budai polgári és a belvárosi kerületekben komoly erőt képvisel.","shortLead":"A baloldali ellenzéki szavazók többségét minden kerületben a „régi” baloldali pártok, tehát az MSZP–Párbeszéd, a DK és...","id":"20180529_Ott_lephet_elore_az_LMP_es_a_Momentum_ahol_a_Fidesz_volt_eros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a8147-a437-4256-9b22-2ddbfe4a2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7df8476-0484-4bfc-a96e-4bce57d614f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ott_lephet_elore_az_LMP_es_a_Momentum_ahol_a_Fidesz_volt_eros","timestamp":"2018. május. 29. 13:01","title":"Ott léphet előre az LMP és a Momentum, ahol a Fidesz volt erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni, mint a Facebook vagy az Apple.","shortLead":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni...","id":"20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85c24e-3041-4ea2-bc78-a91e9bced505","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","timestamp":"2018. május. 29. 10:31","title":"Még a Toyota a legértékesebb autómárka, de a Tesla már utolérte az Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0d616f-26c5-4686-a479-37ac27f32e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Történelemtanárok Egylete várja a visszaemlékezőket, valamint azokat is, akiknek maradt valamilyen írásos, képi vagy tárgyi emléke az 1988-as tüntetésekről. ","shortLead":"Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Történelemtanárok Egylete várja a visszaemlékezőket, valamint...","id":"20180528_Volt_tuntetni_1988ban_Itt_az_ido_hogy_elmondja_milyen_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0d616f-26c5-4686-a479-37ac27f32e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787fae8d-d61b-420a-8e62-49db0e645be4","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Volt_tuntetni_1988ban_Itt_az_ido_hogy_elmondja_milyen_volt","timestamp":"2018. május. 28. 10:11","title":"Volt tüntetni 1988-ban? Itt az idő, hogy elmondja, milyen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki távolról kiszúrta Vajna Tímea autóját.","shortLead":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki...","id":"20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f14dfd-fc2f-4d1a-b082-abb63deff822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","timestamp":"2018. május. 28. 06:41","title":"Vajna Tímea álcázófóliázta Lamborghinijét, és a garázsban adott neki gázfröccsöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]