Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter szerint az észak-atlanti szövetség főtitkárának megvannak az eszközei arra, hogy véget vessen Magyarország és Ukrajna „családi vitájának". Czaputowicz arra utalt, hogy Magyarország hónapok óta akadályozza a NATO és Ukrajna közeledését, és azt követeli, hogy Kijev vonja vissza a magyar kisebbséget is sújtó oktatási törvényét, vagy 2023-ig halassza el annak bevezetését. A lengyelek a NATO-főtitkár segítségét kérik a magyar-ukrán vita megoldásához A tanácsadó ügyvédje levelet küldött az LMP vezetésének, amiben azt állítja, Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti az LMP vezetését és tagságát, szándékosan elszabotálta a kampányt, és még csak nem is fizetett. Bírósági ügy lehet a dologból.
Ron Werber: az LMP vezetése elszabotálta a kampányt, és nem fizetett Véleményük szerintük a hatástanulmányban a húsz aranykoronát érő földjeiket is leminősítették, csak hogy bányát nyithassanak. Elszabadultak az indulatok Madocsán, nem kell nekik Paks II. kavicsbányája
Hazajönnek a fiatalok, ha ilyen ütemben fejlődik a magyar gazdaság, mondta Böröcz László, a Fidesz képviselője.
A Fidelitas elnöke szerint hazajönnek a kivándorolt magyarok
A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.
Betilthatják a műanyag szívószálat az EU-ban Ők táncoltak októberben az irodaházak oldalán. Így táncolt a budapesti házfalakon a Bandaloop együttes – videó! Vagyis jóval több annál: a nemi identitás szabadságának manifesztuma és cinikus reakció az Egyesült Államok elnökének szexista és rasszista megnyilvánulásaira. A 32 éves R&B/soul énekes Monáe jelenleg az egyik legizgalmasabb popelőadó, aki új tempót diktál a girl-power slágerek rengetegében: hiszen a női függetlenségért harcolni már rég meghaladott dolog.
A vaginanadrág nem csak a nőknek üzen Tragédia történt Ceglédbercelnél, ellopták az ellophatatlan Meredest, a magyar rendőrök civil rendőrautókból mérik a gyorshajtókat és a szabálytalankodókat.
Tolatóradar: 23 másodperc alatt lopták el a tolvajok az ellophatatlan Mercedest – videó