[{"available":true,"c_guid":"f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","shortLead":"Többen elájultak, de volt, aki el is hányta magát az orrfacsaró bűztől. ","id":"20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3069f20-6943-4a8c-91f1-9a29e32d1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f80cb8-528e-497f-a0c5-a88b6373f9ff","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Annyira_budos_volt_az_utas_hogy_kenyszerleszallast_kellett_vegrehajtania_egy_holland_repulonek","timestamp":"2018. június. 01. 11:14","title":"Annyira büdös volt az utas, hogy kényszerleszállást kellett végrehajtania egy holland repülőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 43 éves helyi férfit súlyos testi sértéssel gyanúsítanak.","id":"20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688535e-31ba-4f53-9a18-a9b06e5a13b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_motoros_baleset_verekedes_sulyos_testi_sertes_cegled","timestamp":"2018. június. 03. 07:21","title":"Eltörte a fiatalkorú motoros orrát a ceglédi férfi, mert nem tetszett neki valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A BBC pénteki értesülése szerint visszavonta brit tartózkodási engedélyének meghosszabbítására beadott kérelmét a Premier League-ben játszó londoni Chelsea labdarúgóklub orosz tulajdonosa, Roman Abramovics.","shortLead":"A BBC pénteki értesülése szerint visszavonta brit tartózkodási engedélyének meghosszabbítására beadott kérelmét...","id":"20180601_roman_abramovics_chelsea_london_tartozkodasi_engedely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6010182f-28f4-4a71-836b-1918c2c4e4d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_roman_abramovics_chelsea_london_tartozkodasi_engedely","timestamp":"2018. június. 01. 16:26","title":"Aggódhatnak a Chelsea-drukkerek? Abramovics nem akart hosszabbítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány hétig feküdnie kell.","shortLead":"Néhány hétig feküdnie kell.","id":"20180601_Leserult_Vecsei_H_Miklos_a_Vigszinhaz_muvesze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9c54cf-b0a3-43a4-8045-3574d74224f6","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Leserult_Vecsei_H_Miklos_a_Vigszinhaz_muvesze","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Lesérült Vecsei H. Miklós, a Vígszínház művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika más országaiban is.","shortLead":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika...","id":"20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423cbd8b-d92b-48f5-b9d0-e7923a28bec8","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","timestamp":"2018. június. 02. 09:54","title":"Meghalt Joseíto Mateo, a merengue királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6746c0f-47ea-4a4c-a215-7f830d66d098","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Harminc_evig_halottnak_hittek_egy_orosz_pilotat_kiderult_hogy_el_es_semmi_baja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6746c0f-47ea-4a4c-a215-7f830d66d098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2195a5e4-0f1c-43a9-86e9-295c811c49a8","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Harminc_evig_halottnak_hittek_egy_orosz_pilotat_kiderult_hogy_el_es_semmi_baja","timestamp":"2018. június. 03. 08:18","title":"Harminc évig halottnak hittek egy orosz pilótát, kiderült, hogy él és semmi baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab159bcd-07ab-44de-bff5-d445375314ce","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Szabadabb kezet kaphatnak a jövőben az agrártámogatások elosztásánál az uniós tagállamok, a rendelkezésükre álló összeg azonban csökkenni fog. ","shortLead":"Szabadabb kezet kaphatnak a jövőben az agrártámogatások elosztásánál az uniós tagállamok, a rendelkezésükre álló összeg...","id":"20180601_Kevesebb_penzt_adna_Brusszel_a_gazdakra_megis_meguszhatja_a_gazdak_duhet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab159bcd-07ab-44de-bff5-d445375314ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab1b96f-4015-45d8-831b-d87ce1676813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Kevesebb_penzt_adna_Brusszel_a_gazdakra_megis_meguszhatja_a_gazdak_duhet","timestamp":"2018. június. 01. 14:07","title":"Kevesebb pénzt adna Brüsszel a gazdáknak, mégis megúszhatja a dühüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint valamennyit elkapták, egyet kivéve: a medvét kilőtték. ","shortLead":"Két tigris, oroszlán, egy jaguár, valamint egy medve is megszökött pénteken egy német állatkertből. Sajtóhírek szerint...","id":"20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3805df88-caa5-4314-9b69-2395207d79da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41dc416-d201-4a76-84f2-cd161dfe79bf","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Megszokott_ket_oroszlan_ket_tigris_es_egy_jaguar_egy_nemet_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 13:29","title":"Elkapták a németországi állatkertből megszökött tigriseket és oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]