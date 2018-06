Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két gyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben. Délután is magyar éremeső volt.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon illették a minap felesküdött új olasz kormányfőt, Giuseppe Contét. HVG-kontúr.","shortLead":"Összevissza játszó zenekar ki nem próbált karmestere, a kormánypártok bábja, Senki Úr – ilyen és ehhez hasonló módon...","id":"201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19fb6f3f-52eb-4b58-8c13-28d669684d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9217e-9b47-4b55-902b-bc9b59d50cb5","keywords":null,"link":"/vilag/201823_giuseppe_conte_zoldfulu_olaszkormanyfo","timestamp":"2018. június. 09. 09:30","title":"\"Az olasz nép ügyvédje\" lesz, ígéri a zöldfülű olasz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati 500 és 1000 méteres döntőiben.","shortLead":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6194f8d8-625d-4642-9dca-b49b3550b6f7","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","timestamp":"2018. június. 09. 11:42","title":"Aranyérmet szerzett a női kajaknégyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél valamivel alacsonyabb, 2,22 százalék volt a drágulás.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2,32 százalékkal drágult átlagosan az idősek élete. A teljes társadalmat tekintve ennél...","id":"20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e88de3-e743-4171-8872-067ddd36648f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_A_hazai_nyugdijasokat_meg_az_inflacio_is_jobban_huzza","timestamp":"2018. június. 09. 18:06","title":"A hazai nyugdíjasokat még az infláció is jobban húzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","shortLead":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","id":"20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93674776-afc5-48fb-b968-f914da9b6660","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","timestamp":"2018. június. 11. 06:42","title":"Megadóztatnák az esővizet Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","shortLead":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","id":"20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1e893e-da56-4e48-9e8d-6ebc72374a16","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2018. június. 10. 14:19","title":"Fekete-Győr lett újra a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták őt munkatársai.","shortLead":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták...","id":"20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5b56b2-432e-4817-9f3d-5dcc17e1a792","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","timestamp":"2018. június. 10. 19:08","title":"Távozik a Disneytől a zaklatáson kapott animációs főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]